運動雲

> >

留戴維斯奉上2億4千萬大約？　這麼做能讓他離開鵜鶘

ETtoday運動雲

▲▼戴維斯，庫茲馬。（圖／CFP）

▲戴維斯。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

「一眉」戴維斯(Anthony Davis)的合約雖然要到2020-21球季後才結束，不過不少頂級球星都表示願意和他攜手作戰，加上鵜鶘戰績不佳，他也擁有2020選擇權，因此讓未來打上問號。有外媒提出如果要網羅戴維斯，其實先簽下短約等到2022年再補上超級合約，會讓他直接和鵜鶘簽超級合約的價碼相去不遠，能在2019至2025期間進帳超過2億5千萬美元。

明年夏天球季結束，戴維斯能夠與鵜鶘簽下5年2億4千美元的延長合約，如此一來他在2019至2025年期間，總薪資將來到2億6千6百萬元。不過如果其他球隊願意網羅，從交易補償到短約搭配2022年再補上長約，他也能賺進2億5千230萬，價碼相差不少並非完全挖不動。

假使戴維斯在2019賽季被交易領到15%交易補償，年薪將到達3100萬比同年留在鵜鶘高，隨後再簽下薪資帽30%的1+1合約。最後到了2022-23賽季前他已經29歲NBA資歷到達10年，他將能簽下佔薪資帽35%

戴維斯本季場均28.1分12.9籃板4.6助攻，還有 2.7火鍋和 1.7抄截，上場時間36.9分鐘勇冠全聯盟，數據完全值得超級合約，可惜鵜鶘戰績不佳離5成勝率還有一段距離。

▲詹姆斯，戴維斯。（圖／CFP）

關鍵字： 戴維斯鵜鶘
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／林泓育季中提前換約加薪　續約3年最高月薪80萬

卡特可能打到47歲？老飛人承諾再比灌籃大賽但有「前提」

哈波、馬查多對洋基的興趣都大於費城人　但洋基不打算補外野

認養斗六棒球場　運動家董座廖了以團隊得標

平成30年！防禦率、被打擊率1字頭僅7人　陳偉殷唯一外籍

中職／吸收別隊釋出球員？　蘇泰安：先等合約談完

讀者回應

﻿

最新新聞

1泰山保四　卡住外卡種子

2紅襪正積極爭取「滑球怪物」加盟

3米歇爾首雙簽名鞋款致敬蜘蛛人

4印地安人不賣庫魯柏、鮑爾

5公鹿兩戰合計贏尼克30分

熱門新聞

1林泓育提前換約加薪　續約3年月薪80萬

2還不知道終點在哪　卡特打到47歲？

3哈波、馬查多對洋基最感興趣

4認養斗六棒球場　運動家董座得標

5平成30年！防禦率、被打擊率1字頭僅7人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366