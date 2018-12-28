留戴維斯奉上2億4千萬大約？　這麼做能讓他離開鵜鶘

▲戴維斯。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

「一眉」戴維斯(Anthony Davis)的合約雖然要到2020-21球季後才結束，不過不少頂級球星都表示願意和他攜手作戰，加上鵜鶘戰績不佳，他也擁有2020選擇權，因此讓未來打上問號。有外媒提出如果要網羅戴維斯，其實先簽下短約等到2022年再補上超級合約，會讓他直接和鵜鶘簽超級合約的價碼相去不遠，能在2019至2025期間進帳超過2億5千萬美元。

明年夏天球季結束，戴維斯能夠與鵜鶘簽下5年2億4千美元的延長合約，如此一來他在2019至2025年期間，總薪資將來到2億6千6百萬元。不過如果其他球隊願意網羅，從交易補償到短約搭配2022年再補上長約，他也能賺進2億5千230萬，價碼相差不少並非完全挖不動。

假使戴維斯在2019賽季被交易領到15%交易補償，年薪將到達3100萬比同年留在鵜鶘高，隨後再簽下薪資帽30%的1+1合約。最後到了2022-23賽季前他已經29歲NBA資歷到達10年，他將能簽下佔薪資帽35%

戴維斯本季場均28.1分12.9籃板4.6助攻，還有 2.7火鍋和 1.7抄截，上場時間36.9分鐘勇冠全聯盟，數據完全值得超級合約，可惜鵜鶘戰績不佳離5成勝率還有一段距離。