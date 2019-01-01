馬刺單節46分轟垮綠衫軍　隊史26年來新高

▲馬刺懷特(Derrick White)此戰攻下生涯新高。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

馬刺今（1）日主場面對塞爾提克，蓋伊(Rudy Gay)因手腕扭傷缺戰，馬刺在第三節單節攻下46分，是馬刺隊使1993年來單節得分的最高紀錄，靠著這波兇猛攻勢，馬刺便以120比111擊敗來訪的綠衫軍拿下2連勝。

馬刺由波圖爾(Jakob Poeltl)頂替蓋伊擔任先發，開賽沒多久厄文(Kyrie Irving)就連得5分，隨後還傳出一記漂亮長傳幫助坦圖(Jayson Tatum)灌籃得分，上半場兩隊都展現不錯的防守能力，但塞爾提克布朗(Jaylen Brown)手感奇佳上半場就攻下18分，讓綠衫軍帶著52比46的領先進入下半場。

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▲厄文精彩長傳。

到了下半場則形成進攻大戰，懷特(Derrick White)攻下馬刺下半場的前7分，艾德里奇(LaMarcus Aldridge)和迪羅臣(DeMar DeRozan)也都有發揮，馬刺單節25投19中狂攻46分，單節比分跟上半場得分一樣多，塞爾提克在羅齊爾(Terry Rozier)與布朗的聯手下單節也攻下30分但仍慘遭逆轉。

Derrick with a quick 7 PTS to start the second half



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▲懷特下半場一開始就連得7分。

兩隊在末節交替得分，在莫里斯(Marcus Morris)上籃得手後一度將差距縮小到7分，但此戰砍下生涯新高的懷特在被犯規後穩穩把握住兩罰，讓馬刺以9分之差獲勝。

艾德里奇32分9籃板連續兩場比賽都攻下超過30分，懷特9投8中攻下生涯新高的22分，迪羅臣也有13分10助攻7籃板的成績。塞爾提克得分最高的是布朗的30分，莫里斯18分，厄文16分8助攻。

▼馬刺艾德里奇(LaMarcus Aldridge)連兩戰攻下30分。（圖／達志影像／美聯社）