馬刺單節46分轟垮綠衫軍　隊史26年來新高

▲馬刺懷特(Derrick White)此戰攻下生涯新高。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

馬刺今(1)日主場面對塞爾提克,蓋伊(Rudy Gay)因手腕扭傷缺戰,馬刺在第三節單節攻下46分,是馬刺隊使1993年來單節得分的最高紀錄,靠著這波兇猛攻勢,馬刺便以120比111擊敗來訪的綠衫軍拿下2連勝。

馬刺由波圖爾(Jakob Poeltl)頂替蓋伊擔任先發,開賽沒多久厄文(Kyrie Irving)就連得5分,隨後還傳出一記漂亮長傳幫助坦圖(Jayson Tatum)灌籃得分,上半場兩隊都展現不錯的防守能力,但塞爾提克布朗(Jaylen Brown)手感奇佳上半場就攻下18分,讓綠衫軍帶著52比46的領先進入下半場。

▲厄文精彩長傳。

到了下半場則形成進攻大戰,懷特(Derrick White)攻下馬刺下半場的前7分,艾德里奇(LaMarcus Aldridge)和迪羅臣(DeMar DeRozan)也都有發揮,馬刺單節25投19中狂攻46分,單節比分跟上半場得分一樣多,塞爾提克在羅齊爾(Terry Rozier)與布朗的聯手下單節也攻下30分但仍慘遭逆轉。

Derrick with a quick 7 PTS to start the second half



@KENS5 | @NBATV pic.twitter.com/fMfYV2xNHu