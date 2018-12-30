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霍佛德決勝90秒連飆2記三分　綠軍克19分落後逆轉灰熊

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▲▼霍佛德（Al Horford）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克霍佛德。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

塞爾提克30日出戰灰熊，綠衫軍克服19分落後劣勢，於第四節拉出一波16比6攻勢，厄文（Kyrie Irving）單節獨拿10分，全場繳出26分、13助攻，霍佛德（Al Horford）更在最後90秒連續飆進2顆三分彈，他全場三分球投7中5飆出七成命中率繳出18分，終場塞爾提克也以112比103逆轉擊敗灰熊。

本場比賽塞爾提克前三節都遭灰熊壓著打，綠軍甚至一度陷入高達19分的落後，但第三節末段海沃德（Gordon Hayward）挺身而出連拿4分，塞爾提克也打出一波9比4攻勢將分差縮小至8分進入決勝節。

▲ 厄文單場拿下26分、13助攻

第四節厄文先於6分鐘時切入上籃使綠軍取得1分領先，隨後更率隊打出一波16比6攻勢，灰熊則靠罰球將比分咬住，但比賽進入最後2分鐘灰熊進攻僅靠康利（Mike Conley）獨撐，且綠軍海沃德、莫里斯（Marcus Morris）先後補上4分，霍佛德更在最後90秒連續飆進2顆三分，分差瞬間擴大至7分，灰熊最後30秒也已無力反撲。

塞爾提克霍佛德繳出18分、6籃板，他全場飆進平生涯最多的5顆三分，厄文則有26分、13助攻，莫里斯也有22分表現，海沃德則有14分、4助攻。灰熊以康利的26分、5籃板、6助攻、3抄截為最佳，賈索（Marc Gasol）也有15分、10籃板雙十表現。

▲▼康利（Mike Conley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊康利。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 塞爾提克灰熊厄文霍佛德NBA
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