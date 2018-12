霍佛德決勝90秒連飆2記三分　綠軍克19分落後逆轉灰熊

▲塞爾提克霍佛德。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

塞爾提克30日出戰灰熊,綠衫軍克服19分落後劣勢,於第四節拉出一波16比6攻勢,厄文(Kyrie Irving)單節獨拿10分,全場繳出26分、13助攻,霍佛德(Al Horford)更在最後90秒連續飆進2顆三分彈,他全場三分球投7中5飆出七成命中率繳出18分,終場塞爾提克也以112比103逆轉擊敗灰熊。

本場比賽塞爾提克前三節都遭灰熊壓著打,綠軍甚至一度陷入高達19分的落後,但第三節末段海沃德(Gordon Hayward)挺身而出連拿4分,塞爾提克也打出一波9比4攻勢將分差縮小至8分進入決勝節。

Kyrie put up 26 PTS & 13 AST to lead the 19-pt comeback win for the @celtics! #CUsRise pic.twitter.com/O6NTYYLfb7