NFL傳奇造訪戰神主場力挺錢肯尼！　狀元雷蒙恩成致勝功臣

▲狀元雷蒙恩決勝節有關鍵演出。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台北台新戰神今（1）日主場迎戰新北國王，上半場陷入苦戰，下半場才翻轉了局面，決勝節由錢肯尼追平比分，關鍵時刻雷蒙恩連續突破得分，加上終場前 21.5 秒，麥卡倫中距離投籃命中，最終以106比100驚險收下主場6連勝。值得一提的是，NFL傳奇名將薩普（Warren Sapp）這一戰來到場邊替錢肯尼加油，兩人有著深厚情誼，錢肯尼也不負眾望攻下全隊最高23分、7籃板。

戰神主場今日出現一名傳奇嘉賓，NFL名將薩普，他與錢肯尼叔叔是大學同學，兩人多年來持續保持聯繫，薩普過去也透過YouTube關注錢肯尼的比賽。

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▲NFL傳奇名將薩普特地到場為錢肯尼加油。（圖／台北戰神提供）

錢肯尼沒讓薩普失望，飆出全隊最高23分、7籃板。他表示自己專注防守，進攻端則努力發揮擅長的武器，幫助球隊取勝。薩普特地來為他加油，讓他相當開心，「對大家來說他是傳奇，但對我來說，他是很好的長輩、朋友。」

▲錢肯尼飆出全隊最高23分、7籃板。（圖／台北戰神提供）

薩普則開心表示，「很高興能夠親自來看Kenny的比賽，除了團隊的勝利之外，他也在許多關鍵時刻有精彩表現。」

除了錢肯尼，狀元雷蒙恩在第4節也展現關鍵韌性，果斷進攻單節拿下5分，成為致勝功臣之一，他說：「今天錢肯尼、麥卡倫都有好表現，看到他們打得好，我也想跟上，不想讓大家失望。」

談到球隊上半場表現不如預期，中場調整後才找回節奏，戰神總教練許皓程認為球員太過求好心切，反而綁手綁腳。「中場休息時，我希望大家找回屬於我們的節奏，我對球員們有信心。」他也提到國王是非常強勁的對手，球隊為此做了許多準備，「能收下這場勝利，我為我的球員感到驕傲。」

此戰傷癒復出的「小台」黃聰翰本場攻下10分，談到養傷過程與回歸後的狀態，他透露身體仍有些疲勞，只希望專注於幫助球隊贏球，「我只希望贏球，把自己狀態再調好，出手更有把握一點。」

▲戰神以106比100驚險收下主場6連勝。（圖／台北戰神提供）