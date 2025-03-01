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「翔平，這次換你了」道奇教頭成功復仇　大谷開車門錯愕畫面曝

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平在本季首場春訓比賽中，首打席就敲出全壘打，但賽後他意外遭到總教練羅伯斯（Dave Roberts）的「惡作劇反擊」。當大谷走到停車場，打開駕駛座車門時，大量彩球瞬間傾瀉而出，他當場愣住，車上還有一張羅伯斯「咧嘴大笑」的照片，讓球迷笑翻。

大谷翔平今日賽後走向停車場，準備駕駛自己的保時捷返家，然而當他打開駕駛座車門時，大量彩球從車上滾出來，且每一顆彩球上都印有羅伯斯的臉。大谷在貼文中寫下，「Dave pranked Shohei back（戴夫對翔平惡作劇成功）」，並附上多張照片與影片。

▲▼道奇總教練羅伯斯成功復仇，大谷翔平打開車門驚見大量彩球滾出。（圖／翻攝自IG／shoheiohtani）

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▲道奇總教練羅伯斯成功復仇，大谷翔平打開車門驚見大量彩球滾出。（圖／翻攝自IG／shoheiohtani）

此貼文曝光後，隨即掀起熱烈討論，日本粉絲紛紛留言，「翔平被監督耍了！」「這是報復計畫沒錯（笑）」「這對師徒感情真的太棒了！」「羅伯斯監督真有幽默感！」

事實上，這場「惡作劇大戰」的起源，可以追溯到2月16日大谷對羅伯斯的「驚喜攻擊」。當時道奇官方 X發布一段影片，顯示羅伯斯走向停車場，準備搭乘自己的愛車時，驚訝發現停車格內竟然不是自己的車，而是一台水藍色的兒童版保時捷玩具車，讓他一頭霧水，還拿出手機與這台「縮小版超跑」自拍留念。

▲▼道奇總教練羅伯斯成功復仇，大谷翔平打開車門驚見大量彩球滾出。（圖／翻攝自IG／shoheiohtani）

▲大谷翔平打開車門驚見大量彩球滾出。（圖／翻攝自IG／shoheiohtani）

當羅伯斯意識到這場惡作劇的幕後黑手是大谷翔平後，便當場笑著放話，「這是翔平的傑作嗎？」「等著瞧，下一次換你倒大楣了！」

羅伯斯今日果然兌現承諾，利用彩球進行反擊，這場「惡搞大戰」可說是打成平手。這次的惡作劇互動不僅展現了大谷翔平與教頭之間的好感情，球迷也期待著這場「惡作劇大戰」是否會有第三回合。

關鍵字： 大聯盟道奇大谷翔平MLB

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