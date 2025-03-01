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「蟻人」拒當NBA未來門面！詹皇能理解　林書豪狠批老派球員

記者游郁香／綜合報導

年僅23歲的灰狼球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）已是3屆全明星球員，他被多名偉大前輩點名有望成為NBA未來門面，但他日前被問到此事時直言，「不，沒那回事。」對此20多年來都是聯盟招牌的天王詹姆斯（LeBron James）能理解，「這個時代有種奇怪的能量圍繞著這個話題。」

對於艾德華茲不願成為NBA未來門面，詹姆斯在昨日賽後回應，「我懂艾德華茲的想法，我完全理解。」他提到聯盟內部對於「這個位置」存在著「奇怪的能量」。

▲▼灰狼蟻人艾德華茲、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

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▲湖人天王詹姆斯（左）能理解灰狼新生代球星艾德華茲（右）不想當NBA未來門面的想法。（圖／達志影像／美聯社，下同）

「懷舊正扼殺NBA。」前NBA球員弗萊（Channing Frye）在《Road Trippin’》播客節目中直指，「不論是艾德華茲、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、詹姆斯還是柯瑞（Stephen Curry），媒體總是拿他們與40年前的傳奇比較。」

「沒有人在慶祝這些新世代球星的成就，所以誰還想成為聯盟的門面？你會在每個媒體上被批評，因為你不是40年前的球員，這太荒謬，也很不公平。」弗萊繼續說道。

詹姆斯對此完全贊同，「弗萊說得沒錯。沒人想當門面，因為所有討論我們比賽的人，總是在每天批評球員，這真的很奇怪。」

▲▼灰狼蟻人艾德華茲、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

這番言論也引發其他球員共鳴，曾在NBA打滾了9季的林書豪就在社群媒體上評論，「許多退役球員欣賞這一代的球員，但總有那麼幾個，我們這代球員曾經崇拜的明星，總是試圖證明自己和自己的時代比現在的NBA超級球星更優秀。」

林書豪最後狠嗆，「彷彿詹姆斯在任何時代都無法主宰比賽一樣，那種老派、自欺欺人的懷舊『自信』根本就是笑話。」

關鍵字： NBA詹姆斯艾德華茲湖人灰狼林書豪溫班亞馬柯瑞弗萊

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