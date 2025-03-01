PLG本季首人！艾賽亞第2度大三元　邱大宗滿意陶德處女秀

▲高雄鋼鐵人艾賽亞。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄鋼鐵人今（1）日迎來農曆年後首場主場賽事，迎戰PLG龍頭桃園璞園領航猿，陣中洋將艾賽亞繳出24分、13籃板和13助攻，成為本季聯盟首位第2度完成大三元的球員，新洋將陶德初登板即貢獻全隊次高的16分。儘管鋼鐵人最終以80比90落敗，總教練邱大宗肯定團隊韌性，同時對陶德的處女秀表現感到滿意。

鋼鐵人開賽就遭遇亂流，陷入雙位數落後，新洋將陶德替補上陣即飆進兩記三分彈，單節8分提振士氣，陳范柏彥中距離得手，艾賽亞頻頻切入製造犯規，同時為喬迪製造機會站上罰球線，鋼鐵人首節18比19些微落後。

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次節陶德再度外線開炮，高偉綸替補上陣兩記關鍵外線幫助球隊追平，單節攻下7分，艾賽亞逐漸找到準心，同時穿針引線，半場以42比49緊咬比分。

▲▼高雄鋼鐵人陶德。（圖／高雄鋼鐵人提供）

易籃後鋼鐵人火力全開，艾賽亞不斷快攻得手揭開反撲序幕，馬克斯與陳范柏彥聯手轟進3記三分彈，單節團隊三分球9投4中。第三節中段艾賽亞即完成大三元，包括一記漂亮助攻給到陶德投進第4記三分球，鋼鐵人以71比69本場首度反超。

決勝節兩隊都陷入得分荒，領航猿靠禁區強攻與罰球逐漸將比分拉開。艾賽亞持續強攻，一度再追到5分差，但鋼鐵人未能把握罰球且發生過多失誤種下敗因，終場以80比90不敵領航猿。

鋼鐵人總教練邱大宗賽後肯定團隊韌性，同時提到對陶德的初登場感到滿意。針對全隊單場36罰17中，罰球命中率不到5成，邱大宗坦言，「平時透過各種方式訓練希望提升命中率，但年輕球員在高壓下的執行力仍需要提升。」

處女秀即繳出16分、7籃板外帶4記三分球的陶德也表示，罰球和籃板確實影響很大，若能改善贏球機會將大增。