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SBL明星賽／台北世大運班底人氣旺　6人票選領先群

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▲▼SBL新莊例行賽,台啤vs.富邦。黃聰翰（圖／記者李毓康攝）

▲台啤黃聰翰目前正在入選名單邊緣。（圖／記者李毓康攝）

記者黃詩崴／綜合報導

2017世大運中華男籃在主場打出讓國人感動的比賽，當年這批大學生也在近年陸續加入SBL，本屆明星賽票選，截至29日下午4點，當年參賽的12人名單扣除掉3名沒有打SBL的共有9人，目前票選階段有6人得票破2000，效力台啤的黃泓瀚更是以6683獨居人氣王。

該屆世大運中華男籃成員僅有陳盈駿、林明毅、謝育政沒有進入SBL外，簡祐哲、李愷諺、劉人豪、黃聰翰、黃泓瀚、陳冠全、蘇奕晉、溫立煌、范士恩都在SBL裡打拚。

▲▼2018觀護盃，台啤，簡祐哲。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲SBL菜鳥台啤簡祐哲獲得超過4000票。（圖／記者潘泓鈺攝）

本次明星賽票選台啤的黃泓瀚、簡祐哲、黃聰翰、李愷諺，都有著破2000得票數，除了李愷諺外其他三人都在安全名單（後衛40%、前鋒40%、中鋒20%，依照比例入選）內，有很高機會入選明星賽，其中黃泓瀚更是以6600票高居人氣王。

除了大票櫃台啤隊以外還有台銀范士恩、璞園陳冠全，兩位在當年世大運名單中已經算是SBL老將，分別拿到2345、2107票，儘管范士恩票數較高但他屬於前鋒競爭較激烈離安全名單有點距離；陳冠全則是排名中鋒第4名。

明星賽票選活動將在今（29）日晚間23：59截止，最終階段各隊球迷要趕快把握機會到《ETtday新聞雲》APP幫喜歡的球員投票打氣。

▼璞園陳冠全目前票選排名中鋒榜第4。。（圖／籃協提供）

▲金酒陳文宏、璞園強森、陳冠全。（圖／籃協提供）

關鍵字： SBL明星賽黃泓瀚黃聰翰簡祐哲李愷諺
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