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丹東尼拉長保羅場上時間　讓哈登專注得分

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▲▼火箭總教練丹東尼（左）與後衛保羅（右）。（圖／CFP）

▲丹東尼預計把保羅上場時間提升至30分鐘，藉此分擔哈登壓力。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

先前因為傷病困擾已經連續缺戰17場比賽的保羅(Chris Paul)，在28日面對魔術一戰正式復出，雖然已經一個月未打比賽，但保羅整體狀況仍保持相當良好，隨著他的回歸火箭勢必要做出調整，主帥丹東尼(Mike D'Antoni)就表示會把他的上場時間提升至30分鐘以此減少哈登(James Harden)壓力，讓「大鬍子」專注得分。

上一戰面對魔術，保羅全場出賽25分鐘，8投4鐘攻下12分，5籃板，6助攻，雖然數據不如哈登的40分，11籃板搶眼，但可見他明顯分擔哈登的壓力。由於「大鬍子」先前幾乎憑藉一己之力帶隊，與隊員間的磨合也非常不錯，隨著保羅歸隊這也考驗著教練的用人哲學，丹東尼就表示，「可能需要做一些小調整。就像上賽季一樣只要找到解決的方法就可以了。」

▲火箭哈登、保羅。（圖／路透）

▲保羅。（圖／路透）

緊接著丹東尼繼續說道，「當一支球隊遇到一個重要的球員回歸，都會有這樣的情況，這是很自然的一件事，就像明星賽一樣，每個人都要有出場機會。」對於保羅復出首戰火箭開局的低迷，丹東尼表示，「保羅復出所以需要些時間適應，而且上一戰比賽也不是全美直播，所以開局打得比較沒有侵略性，但隨後我們找到感覺，開始打得更努力保羅也是，這一切都相連在一起，如果打球很努力那我們的球員就都非常出色。」

儘管保羅復出打了25分鐘，但火箭的主導權仍在哈登手中，但丹東尼卻希望能讓保羅分擔一些壓力，並預計把他上場時間提升至30分鐘，「當保羅狀態很好時，會分擔哈登許多壓力。哈登不用每次都靠自己，所以保羅的歸來不代表哈登得分會下降，甚至會變更強。」

「上一戰哈登打了37分鐘，如果可以把他出場時間降至35分鐘這將會非常棒，然後哈登就會有更多能量去得分。長遠來看他將會打更好，在場上也不會有疲勞的時間。」

▲火箭哈登、保羅。（圖／路透）

▲哈登。（圖／路透）

關鍵字： NBA火箭哈登保羅
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