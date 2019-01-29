SBL明星賽／票選最後半天　金酒選情告急恐無人入選

▲金酒于煥亞目前在安全名單邊緣。（圖／籃協提供）



記者黃詩崴／綜合報導

SBL明星賽票選29日晚間23：59截止，目前票選進度截至今日下午2點，還是由台啤大隊位居領先集團，黃泓瀚、蔣淯安、愛德三人都以不小差距佔據票選前3名，剩下除了台啤外各隊都至少能有一名擠進安全名單中，但目前聯盟龍頭金酒卻只有于煥亞、夏普超過2000票，並離安全名單還有一段距離，選情相當告急。

▲黃泓瀚破6000張選票坐穩人氣王寶座。（圖／籃協提供）



目前前三名都由台啤所拿下，黃泓瀚6602票暫居人氣王、蔣淯安5483票是後衛最高票、愛德4821則是洋將最高票，其中台啤中鋒塞瑟夫也已突破4000大關成為中鋒人氣王。

扣除有著大批球迷力挺的台啤隊，目前24人安全名單中（後衛40%、前鋒40%、中鋒20%，依照比例入選）各隊都至少有1人在內，不過龍頭金酒卻被排除在外，而且明星黑武士隊總教練由金酒的吳俊雄擔任，目前金酒票數最多的是于煥亞和洋將夏普。

▲金酒第二高票夏普在前鋒位置落後更多。（圖／籃協提供）



于煥亞目前有2258票暫居後衛第10名，約莫在安全名單邊緣相當危險；洋將夏普2088票，則暫居前鋒第18名，前鋒也約莫取10人，因此金酒球迷還得更加把勁投票才行。最終階段各隊球迷要趕快把握機會到《ETtday新聞雲》APP幫喜歡的球員投票打氣。

假使最終于煥亞和夏普無法擠進24人名單，但根據明星賽票選規則，兩隊教練各有2名推薦名額，本次教練分別由例行賽目前暫居第一、二的球隊教練吳俊雄、周俊三擔任，兩人皆是第一次擔任明星賽教練。