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楊恩認為自己未來會比唐西奇強　老鷹與獨行俠交易雙贏

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▲老鷹楊恩，獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲楊恩認為老鷹跟獨行俠交易是雙贏。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

2018年選秀會上獨行俠把第五順位選中的楊恩(Trae Young)，加上一個受保護的2019年首輪籤送至老鷹，換來第3順位的唐西奇(Luka Doncic)，而賽季過了一半已經被視為達拉斯未來的支柱。對此許多人都認為這筆交易老鷹相當吃虧，不過恩本認卻認為這是場雙贏的交易，更表示未來一定會比唐西奇還要強

唐西奇過去在歐洲聯賽就已經取得巨大成就，不過許多人都不看好他能適應NBA的球風，加上他並沒有敏捷的速度以及爆炸性的體能及彈跳力，這些都讓唐西奇成為被質疑的焦點。但隨著賽季至今，他已經憑藉自身的實力來征服所有質疑者，現在外界反倒認為老鷹不應該完成這項交易。

不過做為當事人，楊恩卻不認同這樣的說法，「我聽到了外界的所有聲音，唐西奇本賽季為止表現真的很棒，我所能做的就是努力把精力集中在自己和球隊，雖然這說起來容易，但每天都努力和隊友們做訓練；這筆交易對雙方都有好處，這就是看這個問題想法，唐西奇表現雖然很棒，但我感覺自己表現也很好。」

▲老鷹楊恩，獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲楊恩表示自己未來會比唐西奇還要強。（圖／CFP）

雖然楊恩這樣認為，但從數據方面來看，上一戰獨行俠對戰暴龍，唐西奇轟了35分，12籃板，10助攻，成為歷史最年輕的至少拿30分大三元的球員，而賽季至今，「歐洲小天王」場均得到20.5分，6.9籃板，5.4助攻，投籃命中率為43.3％，三分命中率為35.5％；楊恩場均則為16.2分，3.1籃板，7.3助攻，投籃命中率為40.2％，三分命中率29％。雖然楊恩助攻比較多，但他身為NCAA去年的得分王以及助攻王，表現並未達外界預期。

現階段外界都認為唐西奇優於楊恩，但楊恩認為未來5至10年後自己會成為更棒的球員，現在這不是問題，未來更好的那個人絕對是我這單純就是我血液中有著好勝的基因，這問題一點都不需要思考。

▲▼獨行俠，唐西奇，Luka Doncic。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇。（圖／CFP）

關鍵字： NBA唐西奇楊恩
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