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中職／北京奧運對韓撲上壘　彭政閔國際賽奮戰成人氣王

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彭政閔--世界棒球經典賽中華VS澳洲(圖/記者徐文彬攝）

▲彭政閔。（圖／記者徐文彬攝）

體育中心／綜合報導

中職傳奇球星「恰恰」彭政閔傳退休消息，去年他表態最後一次參加明星賽，人氣王豪不易外地14連霸，無人能敵，他曾透露人氣王的關鍵是國際賽要打好，回顧彭政閔參加國際賽表現，確實是中華隊相當穩定的輸出火力。

彭政閔從1993年國中時期就開始披上國家隊戰袍，2001年加盟兄弟象之後也是國家隊常客，職棒生涯第一次國家隊是釜山亞運，但是菜鳥年表現不如預期，2003年至2013年就開始站穩中心棒次。

彭政閔2003年在札幌的亞錦賽，雖然球迷永遠記得的是10局下敲再見安打的「又是高志綱」，但是在他之前，用安打將致勝分跑者鄭昌明送上三壘的是彭政閔，這次亞錦賽11打數5安打，打擊率高達0.454。

隔年雅典奧運，彭政閔全力發揮選球能力，高達8次四死球上壘，對義大利有一轟，當年最津津樂道的是陳金鋒從上原浩治守中敲3分彈，但別忘記跑回分數的其中一個跑者就是靠保送上壘的彭政閔。

再來是2007年亞錦賽，在對日本之戰陳金鋒敲逆轉轟之前，彭政閔率先用安打突破的達比修有的防線，2008年北京奧運彭政閔扛第4棒，對韓國之戰比數被拉開到0比8落後，但彭政閔2局成功利用突襲短打奮力撲上一壘，奮戰精神激勵隊友，最後還將比數扳平，雖然中華隊北京奧運整體成績不盡理想，但彭政閔打擊率仍達0.31，是稱職的第4棒。

2010廣州亞運，雖然打擊率僅0.211，但上壘率仍達3成以上，2009年經典賽及2013年經典賽，彭政閔都沒有缺席，尤其2013年用肉身擋球的身姿令人印象深刻，經過10年的國際賽經驗累積，這次經典賽打擊率仍達3成，上壘率更達4成，是中華隊不可或缺的強打。

隨年紀增長，國際賽交棒給年輕的一代，不過彭政閔在國際賽穩定軍心的力量仍深植球迷心中，難怪人氣不斷攀升，至今仍是人氣王。

關鍵字： 彭政閔雅典奧運北京奧運亞錦賽
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