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KD認為球員生涯短暫　支持AD去自己喜歡球隊打球

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▲▼鵜鶘，戴維斯（Anthony Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯驚爆不願留在鵜鶘。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

戴維斯(Anthony Davis) 交易傳聞在本賽季就不斷成為外界熱議話題，28日「沃神」拋出震撼彈表示「一眉哥」將無意與鵜鶘續約並要求交易，這番言論一出瞬間引爆所有人關注。勇士巨頭之一的杜蘭特(Kevin Durant)對此也表達自己看法，認為球員生涯相當短暫，戴維斯只是想去他喜歡的地方打球，並且希望他能如願。

由於鵜鶘本季戰績一直不佳，目前僅拿下22勝28敗排在西區倒數第3，但處在當打之年的戴維斯一直是聯盟頂級大前鋒，對於這樣的情況肯定會不滿意，加上鵜鶘去年處理朗多(Rajon Rondo)的交易案也讓戴維斯不愉快，雖然2020才將成自由球員，但在戰績以及與球隊高層的矛盾之下，似乎也加速著「一眉哥」的離隊意願。

過去加盟勇士引起外界關注甚至不滿的杜蘭特，現在聽到戴維斯不願留隊的話題，比起大家的熱烈討論，身為過來人的KD反倒相當平淡看待這件事，並且非常支持「一眉哥」，「所有NBA的新聞都關於這個，但其實沒有這麼嚴重，這不過是一個話題，就是戴維斯想要去別的地方打球而已，又不是說總統宣布關閉政府，只是籃球話題罷了，作為球員我們都希望其他球員可以做自己想做的事情，我們的職業生涯很短，那為何不做自己想要做的事情呢？

隨著戴維斯「賣我」宣言的引爆，作為頭號搶奪熱門的湖人，現在也將全力來爭取戴維斯讓他披上紫金戰袍，雖然先前紐奧良高層就表示在2月7日交易截止日前都不會把「一眉哥」送走，但現在也成了未知數。本賽季至今戴維斯場均可以貢獻29分，13.3籃板，4.4助攻，各項數據都創下生涯新高。

▲▼杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特支持戴維斯去喜歡的地方打球。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA杜蘭特戴維斯
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