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WSBL／台電次節崩盤慘輸45分　延續跨季24連敗

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▲▼電信，12號 黃湘婷、13號 文祺。（圖／籃協提供）

▲黃湘婷攻下13分、9籃板、4助攻、4阻攻，電信賞台電跨季24連敗。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

台電在首節以15比17緊咬比分，在看見止敗一線曙光後次節卻全面崩盤被打出28比13攻勢，第三節不僅無法止血遭轟31分自身還僅得7分，終場以52比97苦吞跨季24連敗。

管電信在第一循環少了文祺，不過陽詩慧轟炸26分之下仍以88比60輕鬆台電，此役電信首節進攻受阻，文祺板凳挺身而出串鏈進攻才拉開差距。

黃湘婷攻下全隊最高13分、9籃板、4助攻、4阻攻，徐千惠12分進帳，謝佩君挹注11分，文祺與林書玉個別貢獻10分。台電方面，游楷樂出戰39分鐘斬獲全場最高14分，郭佳紋、賴欣妤各拿11分。

▲▼電信，12號 黃湘婷、13號 文祺。（圖／籃協提供）

▲電信首節進攻受阻，文祺次節挺身拉開差距。（圖／籃協提供）

台電本季6人出走，包含上季球隊得分后張詩婕退休，兩名後衛林仙芳西進WCBA、張家菱離隊，導致陣中無純控球，只能靠著主打前鋒的郭佳紋代班組織。面對人員的困境，台電從第12季例行賽最後兩場接連敗給國泰與電信後，接著下一季18場全敗，此役45分差距慘敗寫下開季4連敗。

「第一循環我們就打得不錯，我比較擔心的是球員心態問題，」電信教練黃曉潔說道，「結果今天第一節就出現這樣的狀況，且還守不住台電的進攻。雖然不是鬆懈，但失誤太多了。」

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關鍵字： 台電電信WSBL黃湘婷文祺郭佳紋
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