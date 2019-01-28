19歲唐西奇相隔5天二度大三元　超越詹皇史上最年輕

▲獨行俠唐西奇（圖／達志影像／美聯社）



記者陳瑞浩／綜合報導

獨行俠超級新秀唐西奇（Luka Doncic）26日對戰暴龍時繳出35分、12籃板、10助攻的生涯第二度大三元，雖然獨行俠以120比123輸球，但唐西奇卻以19歲又327天之齡，二度寫下大三元紀錄使他超越詹姆斯（LeBron James）於騎士菜鳥球季寫下的最年輕新秀紀錄，成為聯盟史上最年輕二度寫下大三元紀錄的球員。

唐西奇於21日時就曾繳出21分、10籃板、10助攻的大三元表現，相隔5天後他再度繳出35分、12籃板、10助攻的大三元數據，在寫下此大三元數據後，現齡19歲又327天的唐西奇本季已繳出2次大三元，他因此擊敗當年以20歲又100天寫下最年輕紀錄的詹姆斯，成為聯盟史上最年輕二度大三元的球員。

唐西奇本季前10比賽就繳出20.2分、6.5籃板、4.2助攻超越詹姆斯與西蒙斯（Ben Simmons）的菜鳥球季數據，他1月份又以連續4場繳出25分、5籃板、5助攻數據成為喬丹（Michael Jordan）後寫下此數據的菜鳥。

以年齡而言，近2季曾有2位菜鳥成為最年輕寫下大三元數據的球員，湖人博爾（Lonzo Ball）曾以20歲又15天領先，但上季七六人狀元佛茲（Markelle Fultz）曾以19歲317天打破博爾紀錄，如今唐西奇以19歲又327天二度拿下大三元，他雖不及佛茲年輕，但他大三元次數已超越佛茲；目前距例行賽球季結束還有約3個月時間，唐西奇仍相當有機會以最年輕球員身份繼續挑戰喬丹菜鳥球季曾寫下的3次大三元紀錄。

▼獨行俠唐西（左）以19歲之齡超越湖人詹姆斯（右）成史上最年輕二度大三元球員。（圖／達志影像／美聯社）

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