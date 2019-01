唐西奇史上第2年輕達大三元　本屆菜鳥首人

▲唐西奇成史上第2年輕達大三元球員。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

獨行俠22日作客密爾瓦基,聯盟第1的公鹿在安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)繳出31分,15籃板,5助攻的帶領下,最終以116比106收下勝利。雖然達拉斯落敗,但超級新秀唐西奇(Luka Doncic)表現仍亮眼,全場貢獻18分,11籃板,10助攻,成為史上第二年輕完成大三元的球員,同時也是本屆第一位達大三元的新秀。

具有主場優勢的公鹿,首節打完就領先達10分,不過獨行俠再次節展現銅牆鐵壁般的防守,單節送出4記阻攻,並把對手命中率壓制在32%,自身還下起三分雨,次傑就命中10顆三分球,成功在中場把比分反超2分。不過易籃後密爾瓦基開始加強進攻火力,儘管小喬丹在內線瘋狂攪和讓公鹿完全無法招架,但身為聯盟龍頭,同樣也飆了10顆三分彈,一舉拉開比分,最終公鹿就以10分差打敗獨行俠。

身為獨行俠核心的唐西奇,進入聯盟以來一再創造驚奇瞬間就成為許多球迷新寵兒,今天雖然輸球但他仍憑藉全能身手貢獻了18分,11籃板,10助攻的大三元,這是他生涯第一次完成大三元,他也以19歲又327天成為史上第二年輕完成大三元的球員,僅次於七六人狀元郎佛茲的19歲又317天。

18 PTS | 11 REB | 10 AST@luka7doncic becomes the second youngest player in @NBAHistory to record a triple-double (1st career)! #NBARooks #MFFL pic.twitter.com/g8JCFfSYw4