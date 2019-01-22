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唐西奇史上第2年輕達大三元　本屆菜鳥首人

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▲▼唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇成史上第2年輕達大三元球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

獨行俠22日作客密爾瓦基，聯盟第1的公鹿在安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)繳出31分，15籃板，5助攻的帶領下，最終以116比106收下勝利。雖然達拉斯落敗，但超級新秀唐西奇(Luka Doncic)表現仍亮眼，全場貢獻18分，11籃板，10助攻，成為史上第二年輕完成大三元的球員，同時也是本屆第一位達大三元的新秀。

具有主場優勢的公鹿，首節打完就領先達10分，不過獨行俠再次節展現銅牆鐵壁般的防守，單節送出4記阻攻，並把對手命中率壓制在32％，自身還下起三分雨，次傑就命中10顆三分球，成功在中場把比分反超2分。不過易籃後密爾瓦基開始加強進攻火力，儘管小喬丹在內線瘋狂攪和讓公鹿完全無法招架，但身為聯盟龍頭，同樣也飆了10顆三分彈，一舉拉開比分，最終公鹿就以10分差打敗獨行俠。

身為獨行俠核心的唐西奇，進入聯盟以來一再創造驚奇瞬間就成為許多球迷新寵兒，今天雖然輸球但他仍憑藉全能身手貢獻了18分，11籃板，10助攻的大三元，這是他生涯第一次完成大三元，他也以19歲又327天成為史上第二年輕完成大三元的球員，僅次於七六人狀元郎佛茲的19歲又317天。

相比過去聯盟，現今的小球時代讓球員更容易達到大三元，去年新秀達到大三元人數就有4人，分別是西蒙斯(Ben Simmons)、博爾(Lonzo Ball)、史密斯(Dennis Smith Jr.)以及佛茲(Markelle Fultz)，這4名菜鳥去年就一共繳了16次大三元數量可說相當驚人。不過今年賽季已過一半，直到現在唐西奇才成為本季第一為達大三元的新人，不過這也或許與教練的調度及用人有相關聯。

對於超級新人唐西奇亮眼的發揮，公鹿新教頭巴登霍澤(Mike Budenholzer)也讚不絕口，「唐西奇在18、19歲就在歐洲聯賽取得巨大成就，真的很難相信他在這年紀就做到這一切，他的全面、得分能力、控場能力都讓人印象深刻。」儘管受到敵人讚揚，但「歐洲小天王」卻很不滿意自己表現，「我打得太爛了，相比大三元，我更希望能獲得勝利。」

▲▼獨行俠，唐西奇，Luka Doncic。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇是本屆第一位達大三元菜鳥。（圖／達志影像／美聯社）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： NBA獨行俠唐西奇
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