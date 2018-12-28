不斷被拿來與偶像詹皇比較　唐西奇覺得驚喜

▲唐西奇（Luka Doncic）。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

在27日獨行俠靠著新人唐西奇(Luka Doncic)的關鍵罰球擊敗鵜鶘中止6連敗，唐西奇全場繳出21分9籃板10助攻的成績，差1顆籃板就能寫下NBA史上最年輕大三元的記錄，他繳出的數據不斷被拿來與湖人球星詹姆斯(LeBron James)比較，對此唐西奇則表示自己非常驚喜能和自己的偶像比較。

21日與快艇之戰唐西奇繳出生涯新高32分外帶5籃板4抄截，唯一一位能在相同年紀繳出相同數據的是詹姆斯在2003年12月創下的36分5籃板4抄截。19日與金塊之戰唐西奇傳出生涯新高12助攻另有23分6籃板，詹姆斯則曾在2004年3月27日創下41分6籃板13助攻。對於自己不斷被拿來，唐西奇表示，「太不可思議了，你們都知道詹姆斯是我的偶像，所以這真的很令我驚喜。」

▲湖人球星詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

目前唐西奇場均19分、6.7籃板、5.1助攻與詹姆斯新秀球季平均的20.9分、5.5籃板、5.9助攻非常接近，詹姆斯曾在之前所說出的頂級球員名單中提到唐西奇。同隊的老將諾威斯基(Dirk Nowitzki)對唐西奇也有很高的評價，「我一直都在說他打得一點都不像是19歲的菜鳥，他讓自己非常有名，任何時候能在加入聯盟幾個月後就打響名號，都是非常好的兆頭。」

目前NBA史上最年輕拿下大三元的是七六人的佛茲(Markelle Fultz)，唐西奇只要在16天之內拿下大三元就可以打破這項記錄，但他的優異表現已經讓他在新人王獎項領先其他所有人。

▼七六人狀元佛茲(Markelle Fultz)上季寫下最年輕大三元記錄。（圖／路透社）