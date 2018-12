複製聖誕大戰結局　字母哥31+14率公鹿兩戰贏尼克30分

▲公鹿字母哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。(圖/CFP)

記者黃琮舜/綜合報導

公鹿與尼克繼聖誕大戰後再次對決,公鹿安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)全場繳出31分14籃板,尼克中鋒坎特(Enes Kanter)還因為衝突遭到驅逐,公鹿終場以112比96擊敗尼克,與聖誕大戰的結局一樣,這兩戰公鹿合計贏尼克30分。

本場比賽尼克為了因應羅培茲(Brook Lopez)的三分能力用科爾內特(Luke Kornet)取代坎特先發,尼克主將小哈德威(Tim Hardaway Jr.)因病缺陣。第一節密德爾頓(Khris Middleton)就攻下12分,科爾內特也攻下8分,首節結束前崔爾(Allonzo Trier)投進三分球讓尼克取得4分領先。第二節中段公鹿打出18比2的攻勢反超,羅培茲貢獻其中的8分,公鹿在半場打完取得5分領先。

▲崔爾第一節末的三分球。

易籃後,尼克兩度將分差縮小到1分,公鹿替補威爾森(D.J. Wilson)和希爾(George Hill)都有發揮,尼克則頻頻抱怨哨音,讓公鹿在第三節最後4分多鐘打出13比6的攻勢以10分領先進入決勝節。第四節9分56秒時坎特與字母哥發生衝突,隨後坎特連吃兩個技術犯規遭到驅逐,退場時還用手勢挑臖公鹿球迷。

Kanter gets ejected after getting in Giannis' face pic.twitter.com/apBEcwhB0R