複製聖誕大戰結局　字母哥31+14率公鹿兩戰贏尼克30分

▲公鹿字母哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

公鹿與尼克繼聖誕大戰後再次對決，公鹿安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)全場繳出31分14籃板，尼克中鋒坎特(Enes Kanter)還因為衝突遭到驅逐，公鹿終場以112比96擊敗尼克，與聖誕大戰的結局一樣，這兩戰公鹿合計贏尼克30分。

本場比賽尼克為了因應羅培茲(Brook Lopez)的三分能力用科爾內特(Luke Kornet)取代坎特先發，尼克主將小哈德威(Tim Hardaway Jr.)因病缺陣。第一節密德爾頓(Khris Middleton)就攻下12分，科爾內特也攻下8分，首節結束前崔爾(Allonzo Trier)投進三分球讓尼克取得4分領先。第二節中段公鹿打出18比2的攻勢反超，羅培茲貢獻其中的8分，公鹿在半場打完取得5分領先。

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▲崔爾第一節末的三分球。

易籃後，尼克兩度將分差縮小到1分，公鹿替補威爾森(D.J. Wilson)和希爾(George Hill)都有發揮，尼克則頻頻抱怨哨音，讓公鹿在第三節最後4分多鐘打出13比6的攻勢以10分領先進入決勝節。第四節9分56秒時坎特與字母哥發生衝突，隨後坎特連吃兩個技術犯規遭到驅逐，退場時還用手勢挑臖公鹿球迷。

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▲坎特遭驅逐。

坎特退場後尼克一直無法拉近分差，布萊格登(Malcolm Brogdon)3分58秒的三分球命中後差距拉開到16分，字母哥還在比賽終了前與密德爾頓秀了一次空中接力灌籃美技，終場公鹿就以16分之差連續兩戰擊敗尼克。

除字母哥之外，密德爾頓攻下25分，羅培茲17分，尼克方面，此戰上到先發的科爾內特飆進7顆三分攻下全隊最高23分，馮萊(Noah Vonleh)15分13籃板，被趕出場的坎特8分5籃板。

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▲字母哥精彩空接。