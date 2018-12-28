波波維奇：莫瑞本季無法復出　除非奇蹟發生　

▲馬刺莫瑞(Dejounte Murray)受重傷。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

馬刺控衛莫瑞(Dejounte Murray)本來預計要在新賽季中擔任先發，但他在季前熱身賽就遭遇右膝十字韌帶斷裂的嚴重傷勢，本季目前還沒上場。近日馬刺主帥波波維奇(Gregg Popovich) 接受媒體訪問時表示，莫瑞會缺席本季所有比賽，除非發生奇蹟。

莫瑞是馬刺三年級生，在上一季受到重用，出賽81場比賽其中48場先發，繳出8.1分、5.7籃板、2.9助攻的成績，還入選年度防守第二隊，成為史上最年輕入選的球員。在新賽季開始之前，馬刺選擇讓莫瑞擔任先發而沒有積極留下帕克(Tony Parker)，最終帕克也選擇加盟黃蜂。少了這位老將作為替補，莫瑞本該在新賽季承擔更大的責任，但沒想到在熱身賽的第三戰面對火箭就受重傷。

波波維奇近日被問到莫瑞的復原情況，斬釘截鐵的說，「這賽季他是不可能回來了，這是十字韌帶的傷，除非有什麼醫療奇蹟發生，不然他在本季是不可能回來的。」二年級生懷特(Derrick White)在莫瑞受傷後獲得更多機會，相較於季初剛擔任先發時的不穩定，目前他與球隊配合越來越好也帶動戰績的提升，從一度西區第14名一路升到今(28)日賽前西區第8的位置。

▼馬刺懷特(Derrick White)和波波維奇(Gregg Popovich)。（圖／CFP）