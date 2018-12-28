籃網哈里斯擠進射手之林　三分命中率聯盟第三直逼柯瑞

▲籃網哈里斯。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

籃網射手哈里斯（Joe Harris）本季打出生涯年，他場均繳出13.3分、3.5籃板、2.5助攻、三分球命中率更高達47%，不但四項數據都為生涯新高，他12月火燙的三分球命中率更排名聯盟第三直逼柯瑞（Stephen Curry）。

根據聯盟官網數據統計至12月，本季出手三分球達100次的球員中，哈里斯的三分球命中率達43.8%，僅次於馬刺福布斯（Bryn Forbes）的44.3％，第一名則為勇士柯瑞的49.7%。

回顧本季籃網比賽，哈里斯投進3顆三分球以上的比賽中，籃網拿下10勝5敗的戰績，哈里斯的三分火力與籃網的勝利也幾乎上等號。哈里斯於12月也帶起籃網一波7連勝，在此波連勝中，籃網充分利用了哈里斯的投籃特性，籃網場均執行8.1次掩護投籃排名聯盟前三。哈里斯也透過掩護後投籃場均可有4.1分，此得分僅次於勇士隊的湯普森（Klay Thompson）與柯瑞。

哈里斯生涯效力聯盟5年，於2014年球季起步於騎士隊，菜鳥球季就繳出38%的不俗三分球命中率，他於2016年球季轉隊至籃網，本季不但成為籃網先發，三分線命中率更進步至47%，場均更可投進2.4顆三分球，除了寫下個人生涯新高，火燙的三分手感也使他擠進聯盟射手之林。

▲籃網哈里斯。（圖／CFP）