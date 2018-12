丁威迪狂砍37+11　哈里斯致勝抄截率籃網2OT險勝

▲籃網丁迪威(Spencer Dinwiddie)。(圖/CFP)

記者黃琮舜/綜合報導

27日籃網與黃蜂之戰一路打到2OT才決定勝負,籃網靠著哈里斯(Joe Harris)在2OT剩下8秒時,從黃蜂二年級生孟克(Malik Monk)手中抄到球,並快攻上籃攻下致勝分,孟克最後三分球出手未進,讓籃網以134比132帶走勝利,籃網替補丁威迪(Spencer Dinwiddie)攻下37分並傳出11助攻,是NBA史上第五位能夠在板凳出發至少繳出35+10的球員。

▲籃網哈里斯(Joe Harris)。(圖/CFP)

第四節19.2秒時黃蜂威廉斯(Marvin Williams)飆進超前三分球,但沒想到藍柏(Jeremy Lamb)卻在6.5秒時對丁威迪賠上犯規,丁威迪頂住壓力三罰俱中,隨後沃克(Kemba Walker)和卡洛(DeMarre Carroll)各自2罰中1,比賽因此進入延長賽。在兩次延長賽內丁威迪包含一次4分打一共攻下9分,在隊友哈里斯的抄截快攻之下讓籃網獲勝,同時也是近10戰的第9勝。

GET THE BALL, GET THE BUCKET. pic.twitter.com/VkgFwxyYEy

▲哈里斯抄截反快攻。

丁威迪37分11助攻的表現成為歷史上第五位能從替補出發至少攻下35分並傳出10助攻以上的球員,而現役球員中僅有克勞佛(Jamal Crawford)和威廉斯(Lou Williams)曾經完成過,兩人也都曾經是最佳第六人的得主。致勝功臣哈里斯14投11中攻下27分創下本季新高,傑佛森(Rondae Hollis Jefferson)16分15籃板。

▲丁威迪全場精華片段。(影片取自YouTube,如遭刪除請見諒)

黃蜂的兩大得分點也都有發揮,沃克26投13中攻下35分,藍柏也以18投11中攻下本季新高的31分,但是最後一擊卻選擇交給孟克主導反而發生失誤。剛受傷的湖人球星詹姆斯(LeBron James)也在這場比賽賽後發了一則推特稱讚兩隊打出一場精采的比賽。

▼詹皇推特發文。

Man this @BrooklynNets @hornets game is damn good!! I been watching from the tip off. Craziness. #LovetheNBA.