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丁威迪狂砍37+11　哈里斯致勝抄截率籃網2OT險勝

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▲▼丁迪威(Spencer Dinwiddie)（圖／CFP）

▲籃網丁迪威(Spencer Dinwiddie)。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

27日籃網與黃蜂之戰一路打到2OT才決定勝負，籃網靠著哈里斯(Joe Harris)在2OT剩下8秒時，從黃蜂二年級生孟克(Malik Monk)手中抄到球，並快攻上籃攻下致勝分，孟克最後三分球出手未進，讓籃網以134比132帶走勝利，籃網替補丁威迪(Spencer Dinwiddie)攻下37分並傳出11助攻，是NBA史上第五位能夠在板凳出發至少繳出35+10的球員。

▲▼籃網哈里斯(Joe Harris)。（圖／CFP）

▲籃網哈里斯(Joe Harris)。（圖／CFP）

第四節19.2秒時黃蜂威廉斯(Marvin Williams)飆進超前三分球，但沒想到藍柏(Jeremy Lamb)卻在6.5秒時對丁威迪賠上犯規，丁威迪頂住壓力三罰俱中，隨後沃克(Kemba Walker)和卡洛(DeMarre Carroll)各自2罰中1，比賽因此進入延長賽。在兩次延長賽內丁威迪包含一次4分打一共攻下9分，在隊友哈里斯的抄截快攻之下讓籃網獲勝，同時也是近10戰的第9勝。

▲哈里斯抄截反快攻。

丁威迪37分11助攻的表現成為歷史上第五位能從替補出發至少攻下35分並傳出10助攻以上的球員，而現役球員中僅有克勞佛(Jamal Crawford)和威廉斯(Lou Williams)曾經完成過，兩人也都曾經是最佳第六人的得主。致勝功臣哈里斯14投11中攻下27分創下本季新高，傑佛森(Rondae Hollis Jefferson)16分15籃板。

▲丁威迪全場精華片段。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒)

黃蜂的兩大得分點也都有發揮，沃克26投13中攻下35分，藍柏也以18投11中攻下本季新高的31分，但是最後一擊卻選擇交給孟克主導反而發生失誤。剛受傷的湖人球星詹姆斯(LeBron James)也在這場比賽賽後發了一則推特稱讚兩隊打出一場精采的比賽。

▼詹皇推特發文。

關鍵字： NBA籃網丁威迪哈里斯
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