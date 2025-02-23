李宗賢2分砲很重要！若中華不敵尼加拉瓜　一劇本失分率決定命運

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，李宗賢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽資格賽 於23日迎來預賽最後一天賽事，對於中華隊而言，仍有一種劇本需要特別注意。若南非隊爆冷擊敗西班牙，而中華隊不敵尼加拉瓜，則三隊將互相比較對戰失分率。在這種情況下，中華隊在對南非的比賽中攻下9分，特別是李宗賢在最後開轟拿下的2分，也很關鍵。

中華隊首戰投手群表現崩盤，對西班牙失掉12分，所幸第二戰回穩，由沙子宸、李東洺、陳柏毓、呂彥青、伍祐城輪番上陣，全場僅失1分，展現出壓制力。目前，中華隊的總失分為13分。

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西班牙的投手群表現中規中矩，首戰對中華隊失5分，第二戰對尼加拉瓜失2分，目前累積失分為7分。另一方面，南非隊首戰僅失2分，但面對中華隊時被攻下9分，目前累積總失分為11分。

若尼加拉瓜以3勝晉級，且南非擊敗西班牙時，會形成3隊需要透過對戰失分率來決定2至4名的排名。目前，西班牙失分率為0.368，中華隊的失分率為0.722，高於南非的0.578。若當時對戰南非時，李宗賢未在最後補上2分砲擴大比分，南非的失分率將會進一步降低，反而會讓中華隊在比較失分率時陷入不利局面。