黑衫軍雙星合砍57分　西區龍頭金塊爆冷敗給馬刺

▲艾德里奇,迪羅臣合砍57分幫助馬刺擊退西區龍頭金塊。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

馬刺27日在主場迎戰西區第一的金塊,他們整場打得相當穩健,幾乎都保有領先優勢,儘管金塊多次作勢反擊,但黑衫軍都能馬上穩住陣腳,「馬刺雙星」艾德里奇(LaMarcus Aldridge)與迪羅臣(DeMar DeRozan)非常強勢合砍57分,末節更是一波流的帶走比賽,終場黑衫軍就以111比103爆冷擊敗來訪的金塊。

黑衫軍面對西區龍頭的踢館,具有主場優勢開局就展現優異狀態,雖然金塊靠約基奇(Nikola Jokic)的串聯團隊,內線、禁區都能輕鬆取分, 不過迪羅臣與艾德里奇同樣無法阻擋,一直幫助球隊咬住比分,隨後馬刺更用近6成的命中率一舉將比數拉開,使得首節就取得8分領先。

儘管處在落後但金塊仍靠著三分與逐漸將比數反超,但在上半場結束前靠著「AGG」跟「DDR」的中距離仍在兩節打完幫助馬刺以55比53領保有先。

進入下半場馬刺依舊保有上半場火燙狀態,加上不斷在防守上施壓,使他們一直保有領先優勢,雖然金塊都試圖做出反撲,赫南高梅茲(Juancho Hernangomez)連續在內線外圍狂轟,完全無人能擋還應將比數追平,但艾德里奇則用更強硬的單打穩住局面,馬刺也在他的帶領下三節終了仍有2分領先。

決勝節黑衫軍更是不手軟,馬上打出12比4的猛攻,福布斯(Bryn Forbes)與波圖爾(Jakob Poeltl)兩人裡應外合,一個在外線下三分雨,一個則頻頻在禁區爆扣,很快將比數擴大到雙位數差距,只是位居龍頭的金塊也相當有韌性,靠著三分彈一度追到僅差5分,無奈最終馬刺仍靠著招牌防守擋下對手反撲,終場以111比103擊退金塊。

全場馬刺4人得分上雙,迪羅臣拿下30分,7籃板,5助攻;艾德里奇27分,4籃板,2助攻;福布斯15分,4籃板,4助攻。金塊方面,赫南高梅茲有27分,13籃板,1助攻的雙十表現;約基奇全場被針對防守僅有4分,4籃板但卻送出全場最多10次助攻。

LaMarcus going to work tonight with a game-high 27 PTS heading into the fourth! pic.twitter.com/FHyg7prX72