黑衫軍雙星合砍57分　西區龍頭金塊爆冷敗給馬刺

▲艾德里奇，迪羅臣合砍57分幫助馬刺擊退西區龍頭金塊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

馬刺27日在主場迎戰西區第一的金塊，他們整場打得相當穩健，幾乎都保有領先優勢，儘管金塊多次作勢反擊，但黑衫軍都能馬上穩住陣腳，「馬刺雙星」艾德里奇(LaMarcus Aldridge)與迪羅臣(DeMar DeRozan)非常強勢合砍57分，末節更是一波流的帶走比賽，終場黑衫軍就以111比103爆冷擊敗來訪的金塊。

黑衫軍面對西區龍頭的踢館，具有主場優勢開局就展現優異狀態，雖然金塊靠約基奇(Nikola Jokic)的串聯團隊，內線、禁區都能輕鬆取分， 不過迪羅臣與艾德里奇同樣無法阻擋，一直幫助球隊咬住比分，隨後馬刺更用近6成的命中率一舉將比數拉開，使得首節就取得8分領先。

儘管處在落後但金塊仍靠著三分與逐漸將比數反超，但在上半場結束前靠著「AGG」跟「DDR」的中距離仍在兩節打完幫助馬刺以55比53領保有先。

進入下半場馬刺依舊保有上半場火燙狀態，加上不斷在防守上施壓，使他們一直保有領先優勢，雖然金塊都試圖做出反撲，赫南高梅茲(Juancho Hernangomez)連續在內線外圍狂轟，完全無人能擋還應將比數追平，但艾德里奇則用更強硬的單打穩住局面，馬刺也在他的帶領下三節終了仍有2分領先。

決勝節黑衫軍更是不手軟，馬上打出12比4的猛攻，福布斯(Bryn Forbes)與波圖爾(Jakob Poeltl)兩人裡應外合，一個在外線下三分雨，一個則頻頻在禁區爆扣，很快將比數擴大到雙位數差距，只是位居龍頭的金塊也相當有韌性，靠著三分彈一度追到僅差5分，無奈最終馬刺仍靠著招牌防守擋下對手反撲，終場以111比103擊退金塊。

全場馬刺4人得分上雙，迪羅臣拿下30分，7籃板，5助攻；艾德里奇27分，4籃板，2助攻；福布斯15分，4籃板，4助攻。金塊方面，赫南高梅茲有27分，13籃板，1助攻的雙十表現；約基奇全場被針對防守僅有4分，4籃板但卻送出全場最多10次助攻。