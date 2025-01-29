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NBA上半季亮點／K湯失算？盼成爭冠最後拼圖　金童唐西奇卻重傷

▲獨行俠湯普森、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

手握4冠的灣區傳奇湯普森（Klay Thompson）仍渴望繼續添冠，他自信能成為獨行俠爭冠的「最後一塊拼圖」，不過達拉斯本季幾經波折，K湯還未達到最佳狀態，頭牌「金童」唐西奇（Luka Doncic）又在去年聖誕大戰拉傷左小腿，至少得休養1個月，達拉斯近17場僅拿6勝，戰績雪崩式下滑。

▲獨行俠湯普森、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

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▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

34歲的湯普森今夏告別待了13年的灣區，他是勇士8年內勇奪4冠的核心主力，但2019、2020年連續歷經前十字韌帶與阿基里斯腱重傷，重創他的身心，表現也無可避免地下滑。不過握有4冠的K湯仍是多隊追逐的目標，去年他以3年5000萬美元轉投獨行俠，成為達拉斯雙星唐西奇、厄文（Kyrie Irving）的強力搭檔。

達拉斯上季打進睽違13年的總冠軍賽，但僅拿下1勝不敵塞爾提克，湯普森自信能成為獨行俠爭冠的「最後一塊拼圖」，誓言要幫唐西奇減輕負擔，但球隊開季慢熱，更麻煩的是，唐西奇連續出現傷病，先是在11月底爆出手腕傷勢，去年聖誕大戰又倒下。

▲▼獨行俠唐西奇、厄文、勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇當時被目擊拄著拐杖離場，經MRI檢查後，確認是左小腿拉傷，至少得休養1個月，這意味著他至少會錯過15場比賽，加上他本季已因右膝挫傷、右手腕扭傷和左腳跟挫傷等缺席了8戰，確定無緣角逐MVP在內等年度獎項。

3巨頭之一的厄文季初也曾扭傷右肩，達拉斯兩大主力得分手健康狀況引起擔憂，湯普森本季至今則還未能展現在勇士時期的宰制力，本季場均13.4分創下菜鳥季後的新低。

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇Luka Doncic湯普森K湯

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