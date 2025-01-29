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NBA重磅交易成形中？國王想送走一哥　福克斯被爆準備加盟馬刺

▲國王福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王一哥福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

除了熱火持續努力促成「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）交易案，《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）今（29）日爆料，國王有意在台灣時間2月7日交易截止前，展開關於一哥福克斯（De'Aaron Fox）的交易談判，聖安東尼奧記者奧賓（Maxime Aubin）爆料，福克斯近幾個月一直在為加盟馬刺做準備。

根據《ESPN》的消息，國王隊預計在2月交易截止前展開潛在的福克斯交易談判。這位27歲明星控衛將在2026年夏天成為自由球員，但他尚未表現出想「久留」沙加緬度的意願。

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《ESPN》分析，對2022-23賽季入選年度最佳陣容的福克斯來說，他將吸引眾多「追求者」，不過擁有「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的馬刺，被認為是他偏好的落腳處。消息來源稱，福克斯和他的經紀公司《Klutch Sports》CEO保羅（Rich Paul）已有中意的新東家。

▲▼馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

馬刺隨隊記者奧賓進一步爆料，據聖安東尼奧的一個可靠消息來源，福克斯和他的家人最近幾個月一直「暗地」為加入馬刺做準備，現在就看兩隊談判能否成功。

《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）曾指出，馬刺需要像福克斯這樣的進攻核心，若他與「法國怪物」溫班亞瑪組成雙人組，黑衫軍將變得「非常可怕」。

2017年以首輪第5順位來到沙加緬度的福克斯，至今都待在國王，生涯場均能砍25.2分、6.2助攻，投籃命中率46.8%，他在隊史得分榜名列第4，僅次於羅伯森（Oscar Robertson）、特威曼（Jack Twyman）和里奇蒙（Mitch Richmond）。

▲塞爾提克普里查德、國王福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王一哥福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

《Bleacher Report》記者平卡斯(Eric Pincus)去年底曾披露，福克斯希望爭取一份自2026-27賽季開始，年薪約為5950萬美元的超級頂薪，但這似乎難以實現，若他選擇轉戰別隊，他最高仍可獲得5100萬美元的年薪。

國王上個月解雇了總教練布朗（Mike Brown），自此之後，在臨時主帥克利斯蒂（Doug Christie）帶領下，贏得過去15場比賽中的11場，戰績大有起色，目前在西區名列第10，領先勇士1.5場勝差。

關鍵字： NBA國王福克斯馬刺

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