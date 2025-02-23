15秒場內全壘打影片登大聯盟官網　宋晟睿曝繞壘真實感想

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華隊22日在經典賽資格賽以9比1大勝南非，不僅成功收下首勝，更吸引大聯盟官網關注。其中，年輕外野手宋晟睿 在第六局擊出場內全壘打，成為比賽最大亮點，這支全壘打不僅燃爆全場，也讓他登上MLB官方報導，成為本場比賽的焦點話題。

根據大聯盟官網報導描述，中華隊在前兩局 雖有得點圈機會，卻未能突破僵局。不過，第三局開始發動攻勢，隊長陳傑憲選到保送，前大聯盟游擊手張育成隨後敲出二壘安打，兩人都順利回壘得分，打破0比0僵局。

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中華隊持續擴大領先——第四局再添2分，第六局則靠著外野手宋晟睿的一支場內全壘打 攻下1分。到了第七局，中華隊再添2分，最後在第九局，替補三壘手李宗賢轟出2分砲，為比賽畫下句點。

這場勝利讓中華隊仍保有晉級資格的希望。如果23日中華隊擊敗尼加拉瓜，而西班牙在22日深夜戰勝南非，將形成三隊戰績相同的局面，屆時將透過數據計算來決定哪支球隊直接晉級，而另外兩隊則需在週二進行最後決戰。

這支場內全壘打發生在第六局，當時宋晟睿鎖定對方投手的球路，擊出一記深遠飛球，原本只是預期形成長打，但對方外野手發生漏接，讓他全力衝刺回本壘，完成驚險的場內全壘打。賽後受訪時，他仍難掩興奮地說：「外野手漏接就想拚回本壘，和哥（三壘指導陳江和）也讓我回本壘。有看到他一直Call，我就一直衝，衝回來時滿喘的，但覺得很值得，太開心了！」

他也提到，這是自己職業生涯的第一支場內全壘打，「上一次打出場內全壘打應該是高中時期，這次在國際賽場上完成，真的很特別。」

當下隊友都上前擊掌，但宋晟睿坦言當時太喘且有點暈，腳也有點痠，沒辦法專注於大家說的話，不過看到隊友延續攻勢，很開心。

宋晟睿單場四支安打提升士氣，全場球迷也賣力吶喊，「謝謝球迷幫我們加油，盡全力拿下勝利，最後還有兩場比賽，一步一步來拿下勝利。」