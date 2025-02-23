不斷更新／尼加拉瓜高飛犧牲打　中華又丟分6局上0比3落後

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐翔聖。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華隊23日經典賽資格賽對戰尼加拉瓜，由台日混血徐翔聖先發，因守備失誤及兩支安打狙擊，中華0比2落後，6局上尼加拉瓜追加1分，中華0比3落後。

徐翔聖面對第一打席芒提斯（Juan Montes），取得2好球領先，利用游擊手張育成抓球不穩導致失誤讓打者上壘，隨後雷頓（Steven Leyton）敲二壘安長打掉1分，隨後道森（Chase Dawson）又敲安打，0比2落後。徐翔聖回穩飆三振，這時跑者到壘攻佔二壘，再製造左外野飛球，隨後吳念庭攔截強勁滾地球抓出局數止血。

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中華隊1局下進攻，林佳緯挨三振，李宗賢擊出二壘滾地球，陳傑憲纏鬥到滿球數，挑第8顆球選到保送上壘，張育成掃安打推進上得點圈，吳念庭敲左外野飛球，留下殘壘。

▲ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，張育成敲團隊首安 。（圖／記者李毓康攝）

徐翔聖2局上續投，開局連續製造兩個內野飛球、連抓5出局後，遭到孟多薩（Omar Mendoza）、芒提斯（Juan Montes）連續安打，教練團喊暫停安撫全隊年紀最小的19歲徐翔聖。被攻佔一、二壘後，張育成處理滾地球守住戰局。

王博玄2局下1出局後率先安打，不愧是中華隊隊內的安打王，至今3戰已經累積7安打。蔣少宏擊出三壘滾地球遭攔截，利用野手選擇上壘，宋晟睿擊出游擊滾地球，瓦解攻勢。

徐翔聖主投2局，被敲4安打，失2分，有1分責失分。

陳宇宏3局上接替登板。先製造二壘飛球，再製造游擊滾地球，王博玄秀跳接美技，抓第三個出局數。3局下中華隊3打席都被游擊手札馬拉（Freddy Zamora）阻擋攻勢，3上3下。

▲ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，王博玄 。（圖／記者李毓康攝）

陳宇宏4局上續投，製造右外野飛球，隨後飆三振，結束投球任務。他中繼1.2局，連抓5出局未被敲安打，與首戰先發對西班牙隊，截然不同的內容。這時徐若熙在本屆賽事初登板球迷歡呼，連兩球飆速154公里，第3球156公里，再飆1顆152公里速球，最速157公里三振。

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

4局下張育成跑出內野安打，尼加拉瓜提出挑戰維持原判，吳念庭敲出中外野較淺飛球遭到接殺，陳文杰掃出右外野安打，王博玄選到保送形成滿壘。尼加拉瓜換投古提耶瑞茲（Osman Gutierrez），蔣少宏敲內野飛球遭三壘手接殺，宋晟睿挨三振，留下滿壘殘壘。

徐若熙1打席限定，5局上換上「呂帥」呂詠臻登板，開局先飆三振，再製造右外野飛球，遭到雷頓（Steven Leyton）安打，又投出四壞球保送，再飆三振解危。

5局下林佳緯掃出右外野安打發動反攻，李宗賢遭到三振，陳傑憲纏鬥到滿球數擊出左外野飛球，尼加拉瓜喊出暫停，張育成擊出滾地球。

呂詠臻6局上續投，阿列古利亞（Benjamin Alegria）敲安打，雷優（Elian Rayo）一度擺短棒最後遭到三振，阿列古利亞盜壘成功，又發生傳球失誤，直接攻佔三壘， 札馬拉高飛犧牲打，中華隊0比3落後。呂詠臻又被敲安打，換上陳柏豪登板止血。

6局下吳念庭選到保送，尼加拉瓜換上第三任投手克勞佛（Leo Crawford），陳文杰擊出三壘滾地球，野手選擇上壘，王博玄滾地球推進跑者，陳重羽代打遭中外野接殺。

中華隊先發打線：

1、左外 林佳緯

2、二壘 李宗賢

3、指定 陳傑憲

4、游擊 張育成

5、三壘 吳念庭

6、中外 陳文杰

7、一壘 王博玄

8、捕手 蔣少宏

9、右外 宋晟睿

投手 徐翔聖

尼加拉瓜先發打線：

1、右外 芒提斯（Juan Montes）

2、二壘 雷頓（Steven Leyton）

3、中外 道森（Chase Dawson）

4、一壘 米蘭達（Elian Miranda）

5、指定 阿列古利亞（Benjamin Alegria）

6、三壘 雷優（Elian Rayo）

7、游擊 札馬拉（Freddy Zamora）

8、捕手 李維拉（Ronald Rivera）

9、左外 孟多薩（Omar Mendoza）

投手 米吉亞（Dilmer Mejia）