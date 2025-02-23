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中華隊最佳晉級劇本　有機會分組第一

中華隊最佳晉級劇本出爐。（圖／WBCQ 世界棒球經典賽資格賽臉書）

▲中華隊最佳晉級劇本出爐。（圖／WBCQ 世界棒球經典賽資格賽臉書）

圖文／CTWANT

第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽（World Baseball Classic Qualifiers），21日中華隊以5：12慘敗西班牙，昨（22）日中華隊對上南非，以9：1拿下首勝，今（23）晚將對上尼加拉瓜。中午南非交手西班牙，台灣球迷先替南非加油，中華隊再戰勝尼加拉瓜，就能直接取得晉級門票。

WBC世界棒球經典賽的排名規則，除了以戰績為主外，當有隊伍戰績相同時，會先比較「對戰優勢」（相同戰績球隊比較對戰紀錄），當有三隊戰績相同時，則比較「失分率（總失分 ÷ 防守局數）」。

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目前4隊戰績為，尼加拉瓜2勝0敗外，西班牙、台灣都是1勝1敗，南非則是0勝2敗。本次資格賽排名第一，可以直接搶下2026經典賽晉級資格，25日再由第2、3名進行殊死戰，贏者晉級、輸者淘汰，搶最後一席晉級門票。

最佳晉級劇本為，中華隊贏尼加拉瓜、南非贏西班牙。這樣中華隊和尼加拉瓜戰績同為2勝1敗，但中華隊擊敗尼加拉瓜，擁有對戰優勢，取得分組第一；尼加拉瓜則要和1勝2敗的南非進行初死戰，西班牙雖也1勝2敗，但輸南非面臨淘汰。

若今晚中華隊不敵尼加拉瓜也沒關係，將變成尼加拉瓜3勝0敗直接晉級，但中華隊、西班牙、南非同為1勝2敗，需要比較失分率，失分率最高者為排名墊底，剩餘兩隊進行殊死戰，中華隊很有可能因失分過多直接被淘汰。

由於中華隊前一場失分太多，以目前1勝2敗的三隊預測，中華隊兩場18局丟13分，失分率0.722，高於南非的0.578，所以還無法確定有加賽打，仍需看今天比賽結果出爐。

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