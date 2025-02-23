緊急登板解鎖3萬球迷前練投　李東洺：很多人在看很可怕

▲ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，李東洺 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

在經典賽資格賽22日中華隊對陣南非的比賽中，沙子宸僅投2.2局便因抽筋退場。此時，李東洺剛抵達牛棚便接到上場通知，直接在場上熱身投球。他直言在超過3萬名觀眾前練投「很可怕」，但仍順利完成任務。這是他首次未在牛棚充分熱身就直接登板的經歷，他還提到與隊中被稱為「萬能右腕」的江國豪一樣，擁有快速熱身的能力。

回顧當時情況，李東洺表示：「剛走到牛棚，電話就來了，上場才慢慢丟，還穿著外套。比較緊張的是，很多人在看我牛棚，是一個很緊張的感覺，不太一樣，感受不太好。」雖然沒有時間限制，但他感受到壓力：「很多人看我慢慢地丟」，他也告訴自己不要看場邊，專注於捕手：「很多人在看很可怕。」

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熱身後，他立即與首名打者恩戈佩（Victor Ngoepe）對決，僅用4球便將其解決。隨後在4局下續投，雖被擊出3支安打失1分，但整體表現穩定。李東洺透露：「感覺可以，但丟完第一顆，覺得還沒好。換局時就重新把做操等步驟做好，第二局球速有回來，但還不是很理想。」

由於這是首次經歷，李東洺坦言：「這方面需要再多一些方式該怎麼做，第一次所以不太清楚。」連續兩天登板，他認為首戰對西班牙時狀況較佳，第二場投完後，今天（23日）早上感到酸痛，立即前往防護室治療，並計劃明天（24日）進行更深度的休息。

同樣來自富邦悍將的12強「萬能右腕」江國豪也是熱身速度極快的投手，李東洺表示：「跟他學習！我們（富邦）的投手好像都有這個技能！」但他也提到一點遺憾：「感覺可以吃更多局數，昨天疲勞狀況沒辦法再拉長局數，比較可惜。」