運動雲

>

緊急登板解鎖3萬球迷前練投　李東洺：很多人在看很可怕

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，李東洺 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，李東洺 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

在經典賽資格賽22日中華隊對陣南非的比賽中，沙子宸僅投2.2局便因抽筋退場。此時，李東洺剛抵達牛棚便接到上場通知，直接在場上熱身投球。他直言在超過3萬名觀眾前練投「很可怕」，但仍順利完成任務。這是他首次未在牛棚充分熱身就直接登板的經歷，他還提到與隊中被稱為「萬能右腕」的江國豪一樣，擁有快速熱身的能力。

回顧當時情況，李東洺表示：「剛走到牛棚，電話就來了，上場才慢慢丟，還穿著外套。比較緊張的是，很多人在看我牛棚，是一個很緊張的感覺，不太一樣，感受不太好。」雖然沒有時間限制，但他感受到壓力：「很多人看我慢慢地丟」，他也告訴自己不要看場邊，專注於捕手：「很多人在看很可怕。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

熱身後，他立即與首名打者恩戈佩（Victor Ngoepe）對決，僅用4球便將其解決。隨後在4局下續投，雖被擊出3支安打失1分，但整體表現穩定。李東洺透露：「感覺可以，但丟完第一顆，覺得還沒好。換局時就重新把做操等步驟做好，第二局球速有回來，但還不是很理想。」

由於這是首次經歷，李東洺坦言：「這方面需要再多一些方式該怎麼做，第一次所以不太清楚。」連續兩天登板，他認為首戰對西班牙時狀況較佳，第二場投完後，今天（23日）早上感到酸痛，立即前往防護室治療，並計劃明天（24日）進行更深度的休息。

同樣來自富邦悍將的12強「萬能右腕」江國豪也是熱身速度極快的投手，李東洺表示：「跟他學習！我們（富邦）的投手好像都有這個技能！」但他也提到一點遺憾：「感覺可以吃更多局數，昨天疲勞狀況沒辦法再拉長局數，比較可惜。」

關鍵字： WBC資格賽CT棒球李東洺熱身登板觀眾

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／西班牙雙轟9比1大勝南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

快訊／西班牙雙轟9比1大勝南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

李宗賢2分砲很重要！若中華不敵尼加拉瓜　一劇本失分率決定命運

李宗賢2分砲很重要！若中華不敵尼加拉瓜　一劇本失分率決定命運

尼加拉瓜教頭看中華隊「不好打」　大會宣布對台灣先發投手換人了

尼加拉瓜教頭看中華隊「不好打」　大會宣布對台灣先發投手換人了

中華隊最佳晉級劇本　有機會分組第一

中華隊最佳晉級劇本　有機會分組第一

15秒場內全壘打影片登大聯盟官網　宋晟睿曝繞壘真實感想

15秒場內全壘打影片登大聯盟官網　宋晟睿曝繞壘真實感想

中華隊確定後天加賽　大巨蛋將加開進場座位

中華隊確定後天加賽　大巨蛋將加開進場座位

大巨蛋秀西班牙國旗　網友好奇「少了什麼」原因揭曉

大巨蛋秀西班牙國旗　網友好奇「少了什麼」原因揭曉

快訊／中華戰尼加拉瓜先發陣容出爐　陳傑憲改打DH

快訊／中華戰尼加拉瓜先發陣容出爐　陳傑憲改打DH

南非不敵西班牙　中華隊25日打加賽拚門票

南非不敵西班牙　中華隊25日打加賽拚門票

李宗賢開轟為兒慶生！跑到一半才知全壘打：發生什麼事？

李宗賢開轟為兒慶生！跑到一半才知全壘打：發生什麼事？

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

熱門新聞

快訊／西班牙雙轟9比1大勝南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

李宗賢2分砲很重要！若中華不敵尼加拉瓜　一劇本失分率決定命運

尼加拉瓜教頭看中華隊「不好打」　大會宣布對台灣先發投手換人了

中華隊最佳晉級劇本　有機會分組第一

15秒場內全壘打影片登大聯盟官網　宋晟睿曝繞壘真實感想

中華隊確定後天加賽　大巨蛋將加開進場座位

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1西班牙9比1南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

2李宗賢重要2分砲！一情況失分率將決定命運

3尼加拉瓜隊宣布對台灣先發投手換人了

4中華隊最佳晉級劇本　有機會分組第一

5宋晟睿場內全壘打登上大聯盟官網

最新新聞

1資格賽壓力都大　周思齊看大聯盟限時規定

2呂彥青速度再調整　徐翔聖日本味

3解鎖3萬球迷前練投　李東洺：很可怕

4孫易磊長高2公分　觀察西班牙打線比尼強

521歲伍祐城震撼教育有收穫

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366