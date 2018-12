諾威斯基出賽數史上第4　唐西奇準大三元率獨行俠止敗

▲獨行俠唐西奇(Luka Doncic)。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

6連敗獨行俠主場迎戰4連敗鵜鶘,此戰是老將諾威斯基(Dirk Nowitzki)第1477場出賽,超越馬龍(Karl Malone)成為NBA歷史第4多,超級新人唐西奇(Luka Doncic)繳出21分9籃板10助攻的準大三元數據,包含最後關鍵的4罰中3,幫助獨行俠以122比119擊敗鵜鶘終止連敗。

比賽一開始鵜鶘戴維斯(Anthony Davis)就秀灌籃美技單節攻下13分,2分59秒諾威斯基替補登場,出場數超越馬龍成為NBA史上笋4多。第二節鵜鶘替補傑克森(Frank Jackson)接連飆進2顆三分球一度將差距拉開到8分,但隨後遭獨行俠追上,在巴瑞亞(J.J. Barea)的上籃後兩隊戰成64比64平手,唐西奇製造哈樂戴(Jrue Holiday)犯規,穩穩罰進3球讓獨行俠以3分領先進入下半場。

