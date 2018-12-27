諾威斯基出賽數史上第4　唐西奇準大三元率獨行俠止敗

▲獨行俠唐西奇(Luka Doncic)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

6連敗獨行俠主場迎戰4連敗鵜鶘，此戰是老將諾威斯基(Dirk Nowitzki)第1477場出賽，超越馬龍(Karl Malone)成為NBA歷史第4多，超級新人唐西奇(Luka Doncic)繳出21分9籃板10助攻的準大三元數據，包含最後關鍵的4罰中3，幫助獨行俠以122比119擊敗鵜鶘終止連敗。

比賽一開始鵜鶘戴維斯(Anthony Davis)就秀灌籃美技單節攻下13分，2分59秒諾威斯基替補登場，出場數超越馬龍成為NBA史上笋4多。第二節鵜鶘替補傑克森(Frank Jackson)接連飆進2顆三分球一度將差距拉開到8分，但隨後遭獨行俠追上，在巴瑞亞(J.J. Barea)的上籃後兩隊戰成64比64平手，唐西奇製造哈樂戴(Jrue Holiday)犯規，穩穩罰進3球讓獨行俠以3分領先進入下半場。

This @PelicansNBA team has a real case of the spins tonight!#DoItBig pic.twitter.com/CrmEDmCw2k — FOXSports NewOrleans (@FOXSportsNOLA) 2018年12月27日

▲哈樂戴超前分上籃。

第三節10分07秒哈樂戴的上籃讓鵜鶘再次反超，一度將領先擴大到7分，戴維斯、哈樂戴和藍道(Julius Randle)在本節打完都已經攻下超過20分，雖然諾威斯基在第三節末投進三分，但鵜鶘仍以4分領先進入第四節。決勝節初期兩隊大多維持一個球權的差距，但獨行俠板凳表現出色，哈里斯(Devin Harris)上籃後追平比分，巴瑞亞40秒內連飆2顆三分，迫使鵜鶘喊出暫停。

What a run by our second unit! pic.twitter.com/GZ4lF4r4iL — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 2018年12月27日

▲獨行俠板凳表現優異。

戴維斯在暫停後放進2分將比分追平，雙方交替得分，在42.4秒藍道把握住2罰後兩隊戰成平手。唐西奇製造犯規把握住兩罰，戴維斯嘗試三分未進，隨後唐西奇2罰僅中1給鵜鶘10.1秒投進三分追平的機會，但戴維斯再次於三分線外失手，獨行俠以3分之差帶走勝利。

唐西奇全場獲得12次罰球機會並把握住11球，包含最後的關鍵4罰中3，小喬登20分12籃板，巴瑞亞18分5籃板7助攻，諾威斯基在記錄夜攻下7分。鵜鶘的戴維斯繳出32分18籃板但錯失兩次三分出手，哈樂戴25分6助攻，藍道也攻下23分但仍無法幫助鵜鶘獲勝。

▼諾威斯基出賽出上升至NBA歷史第4。（圖／CFP）