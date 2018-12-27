唐西奇成新救世主　獨行俠將尋求交易二年級史密斯

▲史密斯(Dennis Smith Jr.)。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

獨行俠新人唐西奇(Luka Doncic)自開季以來表現亮眼，儼然成為獨行俠的新救世主，在未來可能將圍繞他建隊的情況下，有不少美國媒體爆料獨行俠正在尋求交易上季打得不錯的21歲小將史密斯(Dennis Smith Jr.)，目前正在養傷的史密斯則預計在下一戰作客鵜鶘之戰復出。

唐西奇本季目前繳出場均19分、6.6籃板、4.9助攻的成績，投籃命中率高達43%、三分球命中率也有36.4%，得分目前排在所有新秀的第一位，在上一戰還在0.6秒時投進關鍵三分球，是新人王的熱門候選人。

史密斯在上一季新人年就繳出15.4分、3.8籃板、5.2助攻的優異成績，本季因傷目前只打21場比賽場均得分微微下滑到13分，由於兩位年輕球員都是需要球權的，所以多數評論家認為獨行俠會尋求交易。

兩人本季同場先發的20場比賽中，獨行俠拿下10勝10敗，在史密斯缺陣時戰績為4勝7敗。總教練卡萊爾(Rick Carlisle)表示，「史密斯康復的很不錯，他預計會在下一戰作客鵜鶘之戰復出，即使沒有也一定會在12月底之前。」雖然獨行俠正在聽取各隊的報價，但是在近期戰績不佳的情況下，也許會讓史密斯和唐西奇在多配合幾場在做決定。

▼ 獨行俠超級新人唐西奇（Luka Doncic）。（圖／CFP）