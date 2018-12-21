唐西奇前28場500+100+100達詹皇紀錄　成最強新秀

▲唐西奇是繼詹皇後首位在前28場比賽達500+100+100的球員。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

獨行俠今年透過與老鷹交易，從選秀會上得到「歐洲小天王」唐西奇(Luka Doncic)，而他也不負眾望的扛起球隊，成為達拉斯最重要的角色，而唐西奇雖然進入聯盟前不斷遭受外界質疑，但他卻一再用強力表現來回應，據統計，唐西奇在生涯前28場比賽，共得到514分，187籃板，137助攻，這也是繼詹姆斯(LeBron James)後首位在生涯前28場有這樣數據的球員。

身為斯洛維尼亞超新星，唐西奇早在進入聯盟以前就已經在歐洲戰場打出名堂，雖然才19歲，但他已經率領斯洛維尼亞奪得隊史首座歐錦賽冠軍，也幫助皇馬拿下歐洲籃球聯賽冠軍，有著相當豐富的職業生涯經歷，儘管如此仍有許多人不看好他能適NBA的碰撞程度以及快速的球風，甚至在選秀會上許多人都認為獨行俠「瘋了！」竟把過去在NCAA得分王以及助攻王楊恩(Trae Young)送走，但這些質疑的聲浪唐西奇都逐漸用表現來回應。

先前對戰火箭一役，唐西奇末節2分鐘狂飆11分幫助獨行俠成功逆轉，展現他驚人的得分能力以及進攻技巧，而他生涯前28場比賽一共拿下514分，187籃板，137助攻，這項數據是繼「詹皇」之後，首位在生涯前28場比賽中至少得到500分，150籃板，100助攻的球員，儘管他無法得分，但他的傳球想像力仍可以幫助獨行俠。

上賽季獨行俠一共僅拿下24勝，但至今他們已經取得15勝14敗的戰績，排在西區第8，相當有機會衝擊季後賽，而有這樣的改變和唐西奇的到來有很大關聯，他至今場均可以攻下18.4分，6.7籃板，4.9助攻。目前「歐洲小天王」也一直是最佳新秀的熱門人選。

▲唐西奇達詹皇紀錄成最強新秀。（圖／達志影像／美聯社）