詹皇確定缺席28日對國王　無法追平生涯連續出場紀錄

▲詹皇誤傷龍體將缺席對戰國王比賽。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

湖人與勇士的聖誕大戰最終由湖人26分屠殺衛冕軍,雖然贏球不過「紫金一哥」詹姆斯(LeBron James)卻提前傷退嚇壞眾多球迷,據湖人官方消息指出,「詹皇」已經接受MRI檢查,結果顯示為腹股溝輕微拉傷,同時也確定詹姆斯將不會隨隊出征28日對戰國王比賽,意味著他無法追平個人連續出場紀錄,至於詹皇個人最長出賽紀錄為2005年2月到2006年4月創造的117場連續出賽紀錄。

堪稱聯盟「鐵人」的詹姆斯過去並沒有受過重大傷病,生涯最長的因傷缺賽是在2015年因為膝蓋、背部困擾休息2週,這次在比賽中「誤傷龍體」也嚇壞不少人,不過賽後檢查結果出爐,確定只是輕微的腹股溝拉傷,肌肉及其他部位都無受損,並列入每日觀察名單,但湖人為了讓「詹皇」能得到充分的恢復,將讓他休兵對戰國王比賽。

UPDATE: LeBron James will not travel with the team to Sacramento for tomorrow's game against the Kings.



He will be listed as day-to-day moving forward. https://t.co/8maL1EKDew