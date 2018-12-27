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詹皇確定缺席28日對國王　無法追平生涯連續出場紀錄

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▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹皇誤傷龍體將缺席對戰國王比賽。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

湖人與勇士的聖誕大戰最終由湖人26分屠殺衛冕軍，雖然贏球不過「紫金一哥」詹姆斯(LeBron James)卻提前傷退嚇壞眾多球迷，據湖人官方消息指出，「詹皇」已經接受MRI檢查，結果顯示為腹股溝輕微拉傷，同時也確定詹姆斯將不會隨隊出征28日對戰國王比賽，意味著他無法追平個人連續出場紀錄，至於詹皇個人最長出賽紀錄為2005年2月到2006年4月創造的117場連續出賽紀錄。

堪稱聯盟「鐵人」的詹姆斯過去並沒有受過重大傷病，生涯最長的因傷缺賽是在2015年因為膝蓋、背部困擾休息2週，這次在比賽中「誤傷龍體」也嚇壞不少人，不過賽後檢查結果出爐，確定只是輕微的腹股溝拉傷，肌肉及其他部位都無受損，並列入每日觀察名單，但湖人為了讓「詹皇」能得到充分的恢復，將讓他休兵對戰國王比賽。

得知自己傷勢並無大礙的詹姆斯也在推特上自稱是「逃過一劫」只是明天的缺賽，也讓他無法延續自己的連續出場紀錄。「詹皇」最長出賽紀錄為2005年2月到2006年4月創造的117場連續出賽，目前詹姆斯已經連續出賽116場，僅差1場就能平紀錄但卻因傷勢影響也無法達成。

對於詹姆斯的缺席，湖人主帥華頓(Luke Walton)也相當謹慎，「我們當然希望他盡快回來，但當他回來的時候，我們也會非常謹慎。」隨後他也表示若接下來幾場比賽都沒有詹姆斯，他們也充滿信心，「我們現在的狀態比季初還要好，所以如果詹姆斯缺席了一些比賽，對我們來說會很有挑戰性，但我對我們團隊有信心，我們會繼續提升自己並且戰鬥。」

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯僅差一場就能追平生涯連續出場紀錄，但因為腹股溝拉傷無法完成。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯
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