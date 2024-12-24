江少慶回憶因「麵包加牛奶」加入棒球隊　勉勵小球員多學習　

▲江少慶擔任球芽獎學金頒獎嘉賓，受到小球員熱烈歡迎。（圖／球芽基金提供）

記者楊舒帆／綜合報導

擁有九年旅美經驗、現效力悍將的江少慶，近日返回花蓮母校化仁國中，擔任球芽基金獎學金頒獎嘉賓，除了表揚38位得獎小球員，更分享自身旅美經歷，強調學業與球技並重的重要性。

「我國小時和大家一樣愛玩、不愛念書，到了美國才真正體會到學習的重要，」江少慶坦言，剛到美國時因語言不通幾乎天天哭泣，所幸有隊上翻譯協助，才逐漸克服困境。「如果能在小學這個黃金時期就好好學習，就不會像我後來這麼辛苦。」

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回憶求學時光，江少慶分享是「麵包加牛奶」吸引他加入豐濱國小棒球隊。「當時看到球隊的同學都有麵包和牛奶吃，還有老師輔導功課，我就下定決心要成為一名優秀的職業選手，讓家人生活更好。」

化仁國中主任表示：「江少慶的故事證明學業與球技可以並重。學長做得到，學弟們也一定能做到。相信未來學校也會以你們為榮。」

本次活動除了頒發獎學金，也獲得Under Armour、BnnBee當支蜜等企業贊助豐富獎品。球芽基金表示，接下來將前往光復、瑞穗及玉里等地區的服務學校，持續邀請職棒學長分享經驗，激勵更多小球員。

▲江少慶與國中教練合照，教練現為花蓮中正國小教練。（圖／球芽基金提供）