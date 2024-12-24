諸羅山盃／陳睦衡表弟展雙刀　林政澔5局9K率大豐晉八強

▲▼大豐左投林政澔扮演致勝功臣，低年級組闖8強。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／綜合報導

諸羅山盃國際軟式少年棒球賽低年級組今進行16強賽，旅日好手陳睦衡的表弟林政澔展現投打雙刀，先發5局送出9次三振無失分，打擊獻3安打，率領新北市大豐國小以4：1擊敗松體社區，闖進8強。

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小四生林政澔今天扮演關鍵要角，以63球主投5局僅被敲1安打，無四死球，完全壓制對手打線。打擊方面，他在首局就敲出內野安打，掃出3支2的優質表現。總教練孟廖燦東透露，林政澔自小二即開始投入棒球，因中永和地區缺乏少棒隊，才特地到大豐就讀。

同樣晉級8強的台中市塗城國小則靠著「雙劍合璧」，先發劉祐瑋3局無失分，搭配陳干豐後援2局，合演5局10K完封秀。其中小四投手陳干豐更在第5局上演單局4次三振「怪物表現」，包括一記不死三振。

高年級組方面，新竹市西門國小連過兩關挺進16強。投手曾意勝兩戰後援皆未失分，一役拿下勝投、一役收下救援。台北市東園國小雄鷹也晉級16強，隊長陳世鴻更在對宜蘭竹林之戰投出5局無安打比賽，助隊7：0完勝。

▲東園國小隊長陳世鴻在對竹林一戰完投5局無安打無失分。（圖／主辦單位提供）