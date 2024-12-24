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「炸裂」應援曲隨陳子豪轉隊？兄弟首度回應：傾向留下！

▲峮峮 陳子豪。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道、記者黃克翔攝）

▲峮峮、陳子豪。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道、記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟隊今日針對陳子豪應援曲去留問題做出回應。球團表示，由於「炸裂舞」不僅是國際賽通用曲目，更已發展成為兄弟主場特色之一，目前傾向保留在中信兄弟主場應援使用。據了解，味全龍目前尚未就此事向中信兄弟提出詢問。

這首「炸裂舞」在陳子豪加入中信兄弟後聲名大噪，更因啦啦隊成員峮峮的推廣，打進日本市場。2023年日本春季甲子園賽事中，履正社高校應援團首次演奏後，此曲便常在甲子園響起。今年初讀賣巨人來台與中信進行親善賽時，巨人應援團也特別提到對這首「名曲」印象深刻。

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隨著陳子豪以10年1.3億總值加盟味全龍，這首在兄弟主場風靡全場的應援曲能否跟隨球員轉隊，引發外界關注。對此，味全龍領隊丁仲緯日前僅表示，「尊重大家的想法」。

兄弟球團今針對媒體詢問也首度回應：「有關於外界關心的陳子豪應援曲，球團目前尚未收到味全的詢問。」並進一步表示，「因『炸裂』歌曲也常用於國際賽通用曲，且近年來已成為中信兄弟球團主場特色之一，目前內部尚未確認，不過正在評估傾向留在中信兄弟主場應援為主。」

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