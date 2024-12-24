金塊最可能交易他？丹佛冠軍射手：高層想這麼做也不會告訴我

MPJ on if the Nuggets front office has reached out to him amid trade rumors:



"They've reached out to me and said it's all noise. There's nothing serious going on."



"They have no desire to move me right now. But I also know they wouldn't tell me if they wanted to move me." pic.twitter.com/oJz79GQHvh — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) December 24, 2024

記者游郁香／綜合報導

金塊冠軍成員小波特(Michael Porter Jr.)從休賽季就捲入交易傳聞，《The Athletic》上周披露，丹佛若推動重大交易，可能都會涉及這位26歲射手。在今(24)日出戰太陽飆出24分後，小波特公開表示球隊高層已聯繫他，「他們現在沒有想要交易我。但我也知道，如果他們想這麼做，也不會告訴我。」

《The Athletic》今年6月曾報導，金塊與快艇討論過交易得到頂尖搖擺人喬治(Paul George)的可能性，當時就傳出小波特是丹佛的籌碼之一，不過最終並未成真。儘管這位全能得分手的合約還有2年才到期，不過他最近再次陷入交易傳聞中。

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▲金塊小波特。（圖／達志影像／美聯社，下同）

聯盟消息來源指出，金塊的任何「重大交易」可能都會涉及小波特，他一直是最出色的射手之一，本季他更蛻變為全能得分手，也變得更強壯，防守表現比以往出色。他本季至今出賽27場，繳出場均18.3分、6.9籃板和2.8助攻，整體命中率達到51.8%、三分命中率38.7%。

在今日對太陽以12投10中飆出24分、6籃板和4助攻，幫助金塊以117比90大勝後，小波特被問到，丹佛高層最近是否曾聯繫他，他給出肯定的答案，「他們已經聯繫我，說這些都是噪音，沒什麼重大的事情正在發生。」他補充說道，「他們現在沒有想要交易我。但我也知道，如果他們想要交易我，也不會告訴我。」

儘管不斷被爆是交易籌碼之一，但聯盟消息來源也提到，金塊高度評價小波特在拉開進攻空間方面的貢獻，本季初還曾與他進行續約談判，顯然對他的未來發展充滿信心。

身為丹佛主力得分手之一，小波特正進入職業生涯的巔峰期，儘管他有過傷病史，但過去幾個賽季相對健康，上季出賽81場，本季薪資為3580萬美元。