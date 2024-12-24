11年來首見！溫班亞瑪2戰18火鍋　僅打95場已勝過史上9成球員

Player of the Week Victor Wembanyama has 18 BLOCKS & 10 THREES over his last 2 games!



Wemby's Last 3 Games

26 PTS, 9 REB, 8 BLK (7 1st half), 6 3PT, 4 AST

30 PTS, 10 BLK, 7 REB, 4 3PT, 3 AST

42 PTS, 7 3PT, 6 REB, 5 AST, 4 BLKpic.twitter.com/nFaTx8l9fL — Ballislife.com (@Ballislife) December 24, 2024

記者游郁香／綜合報導

20歲的馬刺「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)菜鳥季就進入年度防守第1隊，連續2季在阻攻榜傲視群雄，最近2戰更合計狂搧18記火鍋，今(24)日作客費城一役，他上半場就貢獻7火鍋，連2場至少8火鍋也讓他追平戴維斯(Anthony Davis)11年前所創的紀錄。

「新人王」溫班亞瑪身高達224公分，卻有著靈巧的全能身手，他在防守端的影響力令各隊懼怕，上季多次出現對手跑快攻看到他，就開始「互相傳球」而不出手的場面。這位20歲法國怪物今日剛獲得西區第9周單周最佳球員，他上周兩戰繳出場均36分、6.5籃板和7火鍋。

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▲馬刺「法國怪物」溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

繼前役對拓荒者狂搧10火鍋，溫班亞瑪今日來到七六人主場踢館，再次上演「火鍋秀」，上半場就送給費城7記阻攻，最終他攻下26分、9籃板、8火鍋、4助攻，還包辦6顆三分球；美中不足的是，黑衫軍最後以106比111不敵七六人，無緣3連勝。

根據統計，溫班亞瑪是自2013年的9屆全明星長人戴維斯以來，首位連兩場比賽阻攻數達到8次以上的球員。

▲馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（右）。（圖／達志影像／美聯社）

另外，溫班亞瑪也將隊史最長「連續阻攻」場次推進到63場，他之前打破了「海軍上將」羅賓森(David Robinson)1991-92賽季創下的連61場紀錄。

還有一項更驚人的數據，在這場比賽之前，溫班亞瑪生涯阻攻數已超過NBA歷史上91.1%的球員，身為NBA 2年級生的他，總共只打了95場比賽，就累計349記阻攻。