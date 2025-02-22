尼加拉瓜教頭看中華隊「不好打」　直接公布對戰先發投手人選

▲尼加拉瓜二連勝。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

尼加拉瓜隊在世界棒球經典賽資格賽中連續兩天上演延長賽驚奇，分別以2比1擊敗南非與西班牙，靠著兩場再見安打成功搶下關鍵勝利。23日將迎戰中華隊，賽後尼加拉瓜總教練古伊多（Sandor Guido）受訪時表示，有望派出古提耶瑞茲（Osman Gutierrez）擔任先發，但仍需與投手教練及選手確認狀況。

尼加拉瓜隊在資格賽的前兩戰皆進入延長賽，最終靠著再見安打連勝南非與西班牙，但總教練古伊多強調，勝負並不是唯一的重點。他表示：「這兩天大家都全力以赴，將自己的角色發揮到最大值，這個系列賽真的很艱難。我們沒有要求球員一定要贏，但看到大家拼盡全力，真的很感動。」

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尼加拉瓜隊目前尚未確定晉級資格，因此23日對決中華隊至關重要。古伊多表示，球隊會以平常心應戰：「還沒保證晉級，明天很重要，也要保持平常心，希望跟今天一樣，投手表現都很好，得分希望能多把握，畢竟沒有得分不會贏。明天也要拿出全力，也知道台灣不好打，但還是要保持一樣的方式，不要做不同改變。。」

對於即將迎戰中華隊，他也強調：「有看台灣對西班牙的比賽，西班牙打擊表現非常好，台灣以大比分落敗，對我們來說這都是過去的事情，尊重對手，還是要拿出最好的實力比賽。」

談到對中華隊的觀察，古伊多坦言有觀看比賽，但認為過去的比數不會影響接下來的戰況。他表示：「西班牙的打擊表現非常好，台灣在那場比賽中大比分落敗，但對我們來說，這些都已經是過去的事情。我們尊重每個對手，最重要的是，我們會拿出最好的實力來應戰。」

由於尼加拉瓜隊已連續兩場打滿延長賽，是否影響投手群的調度成為外界關注焦點。對此，古伊多表示：「我們還有五名投手可用，沒有問題，目前預計由古提耶瑞茲（Osman Gutierrez）先發，但還需要與投手教練及球員確認狀況，再做最後決定。」

兩天苦勝後迎接第三戰，古伊多說：「棒球就是一場運動，每場比賽都是全新的開始。明天我們將全力以赴，看看是否能夠成功晉級。」