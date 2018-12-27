湖人新一代禁區猛獸進步神速　祖巴奇：不斷和朗多3打3

▲祖巴奇認為自己進步是因為和朗多不斷做3對3訓練（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

湖人先發中發麥基(JaVale McGee)因為流感已經連續3場比賽缺戰，這期間主帥華頓選擇用21歲小將祖巴奇(Ivica Zubac)頂替先發，而他也不負眾望表現非常出色，對於自己的進步祖巴奇透露最大原因就是不斷和朗多(Rajon Rondo)進行3對3的訓練。

祖巴奇頂替麥基的三場比賽繳出場均17.7分，8.3籃板，2.7阻攻的成績，在面對鵜鶘一戰還送給「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)驚天火鍋震撼全場，而在26日的聖誕大戰在少了詹姆斯情況下，祖巴奇一人掀翻了勇士內線，拿下18分，11籃板，外帶助攻、抄截各2次，效率值高達25全隊最高。

對於自己的搶眼表現，祖巴奇表示，「在訓練期間，我經常和朗多進行3對3訓練，這讓我們之間更有默契，同時我也更了解如何做擋拆，因為朗多是這方面最出色的球員之一。我感覺就像和他打了很長時間的球，我知道怎麼跑位，他也知道我在哪裡。」

本賽季祖巴奇場均僅有5.5分，3.8籃板，0.5助攻，但這3戰下來爆量的成長，著實補足了麥基的空缺，而華頓也表示未來將會將祖巴奇繼續留在輪換陣容，「以他現在的狀態，我很難不給他上場時間，他把握住了機會並且打得非常出色，他總是隨時做好準備。他做好了自己的工作，很高興這一切都有所回報。」