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伊藤大海明對兄弟預告亮出魔球　還有神秘新球種

▲▼ 伊藤大海 。（圖／記者王真魚攝）

▲伊藤大海 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

日本北海道火腿王牌投手伊藤大海將在明天的交流賽對戰中信兄弟，今天賽前接受台灣媒體採訪時，透露「小便球」有望明天亮相。除了魔球，他還練了新球種，「明天會投一球，請大家拭目以待。」

對於和古林睿煬的交流，伊藤大海表示自己雖然有學中文但還沒辦法開口，不過兩人已有許多互動，「他逐漸適應球隊，我們的溝通也漸漸變好，希望他能更有自信融入團隊。」

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去年伊藤大海成為太平洋聯盟的最多勝投手，但放棄參加世界12強賽。對於明年的世界棒球經典賽(WBC)，他坦言，「當然我也在考慮這件事，但首先我必須在今年的球季好好表現，證明自己能在WBC成為戰力。我希望全隊都朝這個目標前進，我也想在球隊有足以被選入國家隊的表現。」

提及去年的成長，伊藤大海分享，「很早時教練就告訴我將擔任開幕戰先發，這個目標讓我好好努力，也產生使命感。我認真調整並延續到後來的比賽，自己的觀念和想法改變是我主要的成長。」

伊藤大海近期登上日本雜誌「an・an」封面，拍攝出王者風範的帥氣照片。他笑說，「因為是第一次那樣的拍攝，所以有點害羞，會忍不住微笑。但這樣反而拍不出帥氣的照片，所以我下定決心要擺出帥氣的姿勢。」

對於明天的交流賽，伊藤大海表示尚未觀看過兄弟隊的比賽，但他強調，「比起研究對手，更想要透過明天的實戰享受比賽。」兄弟隊長王威晨曾表示，要警戒伊藤的「魔球」，這顆球非常慢，對此伊藤直言，「那確實是我的武器之一，有機會就會投。」除了魔球，他還透露練了新球種，「明天會投一球，請大家拭目以待。」

關鍵字： 棒球火腿隊伊藤大海交流賽球季

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