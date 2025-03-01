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不斷更新／萬波中正2分砲！火腿4局2比0統一獅

▲火腿鬥士投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

▲火腿鬥士投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

日本北海道火腿鬥士隊今天交流賽交手統一獅，旅日小將孫易磊登板，僅投1局退場，最快152公里，加藤貴之接手。獅隊則由新洋將梅賽斯先發，2局投球僅用16球，讓對方6上6下。比賽進行到4局，火腿2比0領先。

1局上，邱智呈保送，陳聖平右外野飛球接殺。蘇智傑保送，一二壘有人，林安可三振，潘杰楷滾地球出局。

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1局下，松本剛右外野飛球，水谷瞬一壘滾地，清宮幸太郎三振。

2局上，火腿換投加藤貴之，陳重廷左外野安打，林子豪左外野飛球出局，林岱安擊出雙殺打。

2局下，野村佑希三壘飛球遭美技接殺，雷耶斯（Franmil Reyes）三壘滾地球，萬波游擊滾地球出局

3局上，加藤貴之續投，朱迦恩一壘平飛球，邱智呈二壘滾地球，陳聖平二壘滾地球。

3局下，獅隊換投，高塩將樹登板，算是另類圓夢對戰日職一軍。若林晃弘左外野飛球出局，伏見寅威選到保送，水野達稀左外野飛球出局，跑者盜上二壘，松本剛保送，水谷瞬一壘界外飛球遭接殺。目前仍是0比0。

4局上，蘇智傑擊出三壘滾地球出局，林安可掃出左外野二壘長打，但接連兩名打者出局，潘傑楷三振，陳重廷二壘滾地球出局。

4局下，姚杰宏登板，清宮幸太郎擊出二壘滾地球，二壘手發生失誤，下一棒野村佑希擊出雙殺打，雷耶斯擊出右外野安打，攻佔二壘，萬波中正開轟，率隊2比0領先。若林晃弘遭到三振。

5局上，火腿換投維赫森 (Drew VerHagen)，林子豪擊出滾地球出局，林岱安遭到觸身球保送，陳傑憲代跑，朱迦恩二壘滾地球，跑者趁機上到二壘，邱智呈游擊滾地球，奮力跑出內野安打，形成一三壘有人，陳聖平左外野飛球出局。

5局下，陳韻文登板，捕手更換成張翔，中外野為林佳緯。伏見寅威三振，水野達稀中間方向飛球出局，松本剛擊出滾地球出局。

關鍵字： 棒球火腿鬥士獅隊日職新秀

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