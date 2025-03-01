潘威倫交流賽「一日火腿」客座教練　讚日職訓練：讓我滿驚豔





▲潘威倫 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

日本職棒火腿隊來台灣進行兩場交流賽，特別安排兩位台灣球星擔任「一日火腿」助陣，今天由潘威倫、明天則由高國輝分別擔任一日客座教練。潘威倫今日身披火腿戰袍出戰統一獅隊，為這場國際交流賽增添有趣話題。

潘威倫今年轉任教練，去年球季結束後，加入日本火腿春訓實習近一個月，今天身穿火腿球衣以教練身份出現在火腿的休息室當中，分享了在日本的學習心得，並特別帶了台灣小點心請火腿全員品嚐。

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「這是學習的一部份，難得有這次的經驗，是很好的交流。」潘威倫談到赴日實習期間，他觀摩了一、二軍的訓練方式，看到許多不同的訓練模式，包括二軍養成和一軍調整的差異。對他而言，這是非常寶貴的經驗，尤其是日本球隊訓練的質量和效率，讓他「蠻驚豔的」。

在火腿隊中，潘威倫也見到了學弟古林睿煬，以及已旅日一年的孫易磊。他表示，「孫易磊去一年了，身體素質上看起來有比較融入火腿的訓練。古林本身就是很好的選手，才剛開始去要適應融入球隊。」

潘威倫提到，他抵達火腿後才得知古林受傷，但傷勢並不嚴重，「包括防護員、訓練員都很重視他的狀況，在他受傷後頻繁與他溝通訓練課表，希望傷勢不要影響後續調整。大家都希望看到他有好的開始，身體能調整順利。」

球員時期曾有機會旅外，潘威倫這次以教練身份到日本火腿，直言事全新體驗。「現階段是以另一個身份到國外，但大家都是熱愛棒球，我也是一樣。這次能到火腿，甚至未來有機會到美國，都是很好的交流。」

對於適應新身份的問題，潘威倫坦言，「一段時間了，慢慢在適應中，第一次以教練身份在比賽現場，蠻特別，也是難得的經驗。」

他表示很高興有這個機會與國外職棒球員相處，讓他看到「火腿每個選手的個性、態度，呈現出來的魅力特質，才造就這支球隊有很棒的球風。」

最後，潘威倫也分享了與火腿球員的互動，「很歡迎他們來台灣，他們也會聊到台灣有什麼美食，台灣有很多有特色小吃，可以去吃看看，我這次有準備一些小點心給他們。」