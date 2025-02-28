韓媒驚訝台灣球迷超了解韓職　爆料NC恐龍球員叫外送嗑台南美食

▲NC恐龍來台春訓。（圖／截自NC恐龍YT頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國職棒（KBO）NC恐龍隊近期在台灣台南進行春訓，並與台灣職棒球隊進行多場練習賽。儘管只是熱身賽，仍吸引大批球迷進場，讓親自來台採訪的韓國媒體《慶南道民日報》記者直呼：「親身感受到台灣對棒球的狂熱！」

NC 恐龍隊此次選擇在台南亞太國際棒球訓練中心進行第二階段春訓，並與台灣職棒隊伍進行交流賽。然而，2月25日首場比賽，NC以3比19慘敗，投手群狀況不佳，打線也陷入低潮。

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先發投手林尙炫賽後直言：「這場比賽讓人心情沈重。」有投手表示，自己的身體狀況仍未調整到最佳，面對120公里出頭的速球，卻感覺像是150公里，適應不易。

賽後，總教練李昊俊也苦笑說：「這場比賽輸太多，真的沒臉見人。」但他也強調，台灣職棒球隊在熱身賽中全力爭勝，而 NC只是測試球員狀態，準備方向不同，因此導致差距。

然而，隔天的比賽帶來一些振奮人心的好消息，洋投艾倫首次在正式比賽中登板，直球球速達 141 公里，比訓練時進步不少，讓教練團終於鬆了一口氣。

韓國媒體此次隨隊採訪，觀察到台灣球迷對棒球的狂熱，即使只是熱身賽，仍有大批球迷進場觀戰。25 日 NC 與台鋼雄鷹交手，台鋼甚至派出17位啦啦隊成員全場帶動氣氛，讓韓媒驚呼：「這氣氛根本像例行賽！」

韓國球迷對台灣的啦啦隊文化並不陌生，近年來，包括李多慧、李珠珢等韓國知名啦啦隊成員，都選擇來台發展。這次隨 NC 來台的韓國啦啦隊員李周熙、金佳恩等，同樣吸引台灣球迷的目光，現場攝影機不斷捕捉她們的畫面，可見台灣球迷對啦啦隊文化的熱情。

不僅如此，韓媒記者也發現，在觀眾席上，竟然有台灣球迷穿著NC恐龍隊的球衣。他們受訪時表示，透過國際賽認識韓國球員，進而關注 NC。甚至有台灣球迷在餐廳內認出 NC 球隊職員，詢問「金周元有來嗎？」並希望索取簽名，讓韓媒驚訝於台灣棒球文化的深入程度。

韓媒也介紹NC恐龍在台灣的飲食，午餐是由韓國餐廳提供的正統韓式料理，記者們也有機會品嚐，發現完全沒有台灣料理特有的香氣，菜色豐富，甚至比某些韓國餐廳還要道地。從韓式雜菜、辣味燉牛肉、魷魚炒年糕到韓式滷蛋，甚至還有韓國烤肉、排骨湯等，種類多元且口味正宗，球員們對此感到滿意。

然而，晚餐則是自由選擇，球員們需自行決定要吃什麼。有些球員勇於嘗試台灣小吃，也有像柳鎮旭這樣的球員，從韓國帶來速食料理應急。球隊職員笑著說：「年輕球員甚至會自己叫Uber來吃，他們知道的台南美食，比我們還多呢！」報導中還秀出台南街景與雞排的照片。