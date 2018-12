唐西奇賽前練假摔全場獲12罰　網友：根本是白色哈登

▲ 唐西奇賽前練習假摔引起網友正反兩極評論,但他對決鵜鶘全場獲得12次罰球機會全隊最多。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

獨行俠今年透過與老鷹交易得到的超級新秀唐西奇(Luka Doncic),雖然年僅19歲球風卻相當老沉,至今也多次扮演達拉斯救世主在關鍵時刻幫助球隊取勝,同時更累積不少粉絲,不過27日對戰鵜鶘賽前,唐西奇竟然突發奇想練起假摔,也遭到不少網友調侃是不是學哈登(James Harden)。

唐西奇進入一開始進入聯盟不斷遭到外界質疑都認為他無法適應NBA強度,不過「歐洲小天王」卻不斷用表現來打臉所有人,除了對戰火箭一戰末節獨拿11分逆轉戰局外還在面對拓荒者飆進0.6秒壓哨球,讓外界看見他的實力,而在面對鵜鶘的賽前熱身,唐西奇卻開始練習新招式「假摔」這也引來網友正反兩極的評論,「完整的武器庫」、「聰明」、「這就是為何現在NBA難看原因」、「練習成為最討厭的球員」、「我知道你是白色哈登,但請不要這樣」、「完全就是哈登。」

不過對戰鵜鶘比賽,唐西奇確實獲得不少罰球機會,全場他攻下21分,10助攻,其中罰球12罰11中,佔了總得分一半。目前本賽季至今唐西奇場均可以攻下19分,6.7籃板,5.1助攻,已經被外界提前確定是最佳新秀獲獎者。

Is Doncic practicing for the call? pic.twitter.com/3dg7b4gBzS