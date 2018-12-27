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唐西奇賽前練假摔全場獲12罰　網友：根本是白色哈登

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▲▼ 唐西奇（Luka Doncic）。（圖／CFP）

▲ 唐西奇賽前練習假摔引起網友正反兩極評論，但他對決鵜鶘全場獲得12次罰球機會全隊最多。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

獨行俠今年透過與老鷹交易得到的超級新秀唐西奇(Luka Doncic)，雖然年僅19歲球風卻相當老沉，至今也多次扮演達拉斯救世主在關鍵時刻幫助球隊取勝，同時更累積不少粉絲，不過27日對戰鵜鶘賽前，唐西奇竟然突發奇想練起假摔，也遭到不少網友調侃是不是學哈登(James Harden)。

唐西奇進入一開始進入聯盟不斷遭到外界質疑都認為他無法適應NBA強度，不過「歐洲小天王」卻不斷用表現來打臉所有人，除了對戰火箭一戰末節獨拿11分逆轉戰局外還在面對拓荒者飆進0.6秒壓哨球，讓外界看見他的實力，而在面對鵜鶘的賽前熱身，唐西奇卻開始練習新招式「假摔」這也引來網友正反兩極的評論，「完整的武器庫」、「聰明」、「這就是為何現在NBA難看原因」、「練習成為最討厭的球員」、「我知道你是白色哈登，但請不要這樣」、「完全就是哈登。」

不過對戰鵜鶘比賽，唐西奇確實獲得不少罰球機會，全場他攻下21分，10助攻，其中罰球12罰11中，佔了總得分一半。目前本賽季至今唐西奇場均可以攻下19分，6.7籃板，5.1助攻，已經被外界提前確定是最佳新秀獲獎者。

關鍵字： NBA唐西奇
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