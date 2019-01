唐西奇砍生涯新高35分　兩度大三元獨行俠都輸　

▲獨行俠唐西奇(Luka Doncic)砍生涯新高35分。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

2連勝的獨行俠在主場迎戰2連敗的暴龍,超級新人唐西奇(Luka Doncic)此戰砍下生涯新高35分,另外還有12籃板10助攻完成個人生涯第二次大三元,但獨行俠仍以120比123輸給暴龍,唐西奇兩次拿下大三元的比賽球隊都輸球。

獨行俠馬休斯(Wesley Matthews)在首節貢獻2顆三分球同時也是個人職業生涯第1500顆,史密斯(Dennis Smith Jr.)和唐西奇各貢獻8分,但暴龍在羅瑞砍進壓哨三分球的情況下,帶著6分領先進入第二節。懷特(Delon Wright)和阿努比等暴龍替補球員上場後仍不斷拉開比分,半場打完暴龍有著12分領先。

▲馬修斯生涯第1500顆三分球。

主場作戰的獨行俠在第三節回神,三分球、切入、罰球都能把握,伊巴卡(Serge Ibaka)被吹了兩次籃下3秒違例也影響暴龍的防守陣型,單節30比15,由獨行俠在三節打完後取得反超。進入決勝節後雙方命中率都非常高,5分54秒時羅瑞投進三分球將比分追成106比106平手。

▲羅瑞砍進追平三分球。

西亞卡姆(Pascal Siakam)完成關鍵三分打超前比分,唐西奇馬上助攻給小喬丹(DeAndre Jordan)灌籃回擊,這同時也是他個人這場比賽第10次助攻,但格林(Danny Green)和雷納德(Kawhi Leonard)都能在關鍵時刻取分,加上巴恩斯(Harrison Barnes)兩罰不進以及唐西奇的失誤,讓暴龍最終在客場獲勝中止近期2連敗。

Luka finds DJ for the oop! This dime gave @luka7doncic his second career triple-double! #MFFL pic.twitter.com/n0jl8lAhhI