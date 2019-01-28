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唐西奇砍生涯新高35分　兩度大三元獨行俠都輸　

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▲▼獨行俠，唐西奇，Luka Doncic。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇(Luka Doncic)砍生涯新高35分。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

2連勝的獨行俠在主場迎戰2連敗的暴龍，超級新人唐西奇(Luka Doncic)此戰砍下生涯新高35分，另外還有12籃板10助攻完成個人生涯第二次大三元，但獨行俠仍以120比123輸給暴龍，唐西奇兩次拿下大三元的比賽球隊都輸球。

獨行俠馬休斯(Wesley Matthews)在首節貢獻2顆三分球同時也是個人職業生涯第1500顆，史密斯(Dennis Smith Jr.)和唐西奇各貢獻8分，但暴龍在羅瑞砍進壓哨三分球的情況下，帶著6分領先進入第二節。懷特(Delon Wright)和阿努比等暴龍替補球員上場後仍不斷拉開比分，半場打完暴龍有著12分領先。

▲馬修斯生涯第1500顆三分球。

主場作戰的獨行俠在第三節回神，三分球、切入、罰球都能把握，伊巴卡(Serge Ibaka)被吹了兩次籃下3秒違例也影響暴龍的防守陣型，單節30比15，由獨行俠在三節打完後取得反超。進入決勝節後雙方命中率都非常高，5分54秒時羅瑞投進三分球將比分追成106比106平手。

▲羅瑞砍進追平三分球。

西亞卡姆(Pascal Siakam)完成關鍵三分打超前比分，唐西奇馬上助攻給小喬丹(DeAndre Jordan)灌籃回擊，這同時也是他個人這場比賽第10次助攻，但格林(Danny Green)和雷納德(Kawhi Leonard)都能在關鍵時刻取分，加上巴恩斯(Harrison Barnes)兩罰不進以及唐西奇的失誤，讓暴龍最終在客場獲勝中止近期2連敗。

▲唐西奇傳出本場第10次助攻。

暴龍先發五人全員得分上雙，雷納德33分10籃板，羅瑞19分9助攻，格林也攻下14分，獨行俠巴恩斯攻下全隊次高的14分但讀秒階段兩罰沒能把握成為致命傷，全隊三分球命中率僅30.6%也種下敗因，唐西奇在1月22日對公鹿之戰完成生涯首度大三元，當時球隊也輸球。

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關鍵字： NBA唐西奇獨行俠
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