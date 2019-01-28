厄文希望明星賽能有對抗　批判打大比分是浪費時間

▲塞爾提克後衛厄文。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

塞爾提克後衛厄文（Kyrie Irving）將以東區先發後衛身份參加2019年夏洛特明星賽，他生涯已5度參加明星賽，本屆將是他第6度參加，他因此表示，希望明星賽時球員能夠互相競爭，因為沒有對抗的大比分的比賽對他來說是浪費時間。

厄文表示，「入選明星賽代表著是本球季表現最好的球員，入選就是成就，我去那裡就是要找到對抗的樂趣，我不喜歡那種199比198的比賽，那是浪費我時間，我希望比賽能有競爭，讓大家互相拼搏去搶勝。」

厄文自2014年開始參加明星賽，如他所言，他參加的每屆比賽中都是大比分，自2013年的131比143開始後，連年都是大比分比賽， 2017年甚至飆升為182比192，直到去年2018年才又為降148比145，該年明星賽詹姆斯隊最後4分鐘逆轉柯瑞隊也被譽為近期最拉鋸且有對抗的一屆。

厄文曾在2014年拿下明星賽MVP，他拿下31分、5籃板、14助攻，2018年他也拿下13分、7籃板、9助攻。厄文雖然認為明星賽應有更多對抗，但他仍很感激參與明星賽，他表示，「我很感激能夠代表塞爾提克參加，全世界都在觀看我們打球，我很感激。」

厄文季初曾以「本季名言是輕鬆打（Be cool）」來表示本季打球心態，但隨著賽季進行到中段，厄文在1月份近況也逐漸加溫，他近5場可繳出場均31分、4.8籃板、10.8助攻表現，明星賽有望看他再展火燙手感。

▼厄文於2014年拿下明星賽MVP。(圖／達志影像／美聯社)



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