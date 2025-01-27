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退休後首次過年　李洋開心：睡到飽還要到英國找女友

▲▼李洋最近帶家人出國。（圖／翻攝自IG／leeyang0812）

▲李洋最近帶家人出國。（圖／翻攝自IG／leeyang0812）

文／中央社

拿下奧運雙金的台灣羽球男雙好手李洋，去年打完年終賽後正式退休，今年農曆年終於可以好好過年，不用再去想何時收假、報到。他笑說：「我要睡到飽，還要去英國找我女友。」

現年29歲的李洋，從2014年展開國際賽生涯，隔年開始幾乎就沒有「過農曆年」這件事，除要維持身材不能大吃大喝，年假也少得可憐，沒幾天就得回到國訓中心報到，備戰後續的國際賽行程。

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去年巴黎奧運，李洋和搭檔王齊麟在羽球男雙完成史無前例的連霸（同一組合），之後李洋就宣布退役，並且在去年12月打完BWF年終總決賽後，就正式高掛戰袍退休去。

▲▼李洋與王齊麟一起比愛心。（圖／翻攝自IG／bwf.official）

▲李洋去年年終賽生涯最後一舞。（圖／翻攝自IG／bwf.official）

李洋在接受中央社記者訪問時表示，已經有10年的時間都無法好好過年，要不就是在國外比賽，要不就是趕著收假恢復訓練。

李洋笑說，今年終於可以什麼都不用管，每天要吃什麼、喝什麼都可以不忌口，不用管哪一天收假，過年也難得可以睡晚一點，「更重要的是，我要飛去英國去找我女友，在那邊好好享受一下假期。」

▲▼李洋90度鞠躬告別賽場 。（圖／羽協提供）

▲李洋去年底正式退休 。（圖／羽協提供）

李洋提到，從巴黎奧運結束後，確實體驗了很多不同的生活和經驗，包括拍廣告、代言、上電視、錄節目等等，「這些都豐富了我的人生體驗，但總歸有一天會恢復平淡，我還是得另外找到新的目標和重心。」

談到自己的教練生涯，李洋透露還是蠻有趣的，可以試著把自己所學到的經驗傳承下去，跟當選手是完全不同的體驗，「只不過當教練真的蠻累的，像12月底的全國排名賽，幾乎每天都待在球場超過10小時，跟以前當選手打完就走的模式完全不同。」

關鍵字： 羽球李洋

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