唐西奇再次解鎖成就　32+8+8成詹皇、KD後第3人

▲唐西奇比肩詹皇、KD。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

獨行俠26日在主場與活塞進行一場膠著的比賽，最終達拉斯以106比101成功收下勝利。當家的超級新人唐西奇(Luka Doncic)再次創造傲人紀錄，他全場攻下32分、8籃板、8助攻，過去在新秀時期只有詹姆斯(Lebron James)以及杜蘭特(Kevin Durant)曾達成過這樣的數據。

面對活塞強勢踢館，雖然上半場打完達拉斯有著8分領先，不過易籃後底特律大軍開始加強火力猛攻，關鍵時刻雙方仍互不相讓，但唐西奇馬上跳出來連轟4分，幫助球隊取得7分領先提前奠定勝局，最終獨行俠也成功捍衛主場。「歐洲小天王」全場19投9中、三分球9投3中，得到32分、8籃板、8助攻的全能數據，這是他本季第5次得分超過30分，也是第2次有過30+5+5的表現。

新秀賽季已經創造許多驚人紀錄的唐西奇，今天又再次解鎖一項，他以19歲又322天攻下32+8+8的數據，成為歷史上第三年輕達到這項成就的球員，過去僅有「詹皇」以及杜蘭特比他早完成。對於一名19歲的小將而言，現在就已經時常被拿來與歷史上偉大球星一同討論可說相當不容易，目前幾乎鎖定了年度最佳新秀獎項。

唐西奇掀起的旋風，也反映在明星賽上，在球迷投票中，他票數衝破300萬在西區前場球員僅次於詹姆斯，儘管最終無緣先發名單，但仍有望入選全明星賽，目前他已經確定會參加技術挑戰賽。

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