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內馬爾再傷蹠骨　歐冠對決曼聯恐缺陣

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▲▼內馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲內馬爾再度弄傷蹠骨。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

法甲強權巴黎聖日耳曼王牌內馬爾（Neymar）在上週面對史特拉斯堡的時候傷到了蹠骨，對於是否能趕上歐冠16強交手曼聯的首回合登板。聖日耳曼教練圖赫爾（Thomas Tuchel）不樂觀地表示，「要他登板非常困難！」

法國盃32強，聖日耳曼24日交手史特拉斯堡雖然以2比0擊敗對手，但也付出不小代價，根據外電報導，下半場主力內馬爾傷退後走進球員通道甚至哭了出來，隨後聖日耳曼官方公布是右腳蹠骨出現骨裂甚至是骨折的現象，去年內馬爾就曾因同個位置傷勢休戰3個月。

▲▼內馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲內馬爾傷勢不太樂觀。（圖／達志影像／美聯社）

聖日耳曼在28日以4比1擊敗雷恩賽後圖赫爾接受訪問，「內馬爾要在首輪出戰曼聯實在太困難，不過就像我之前說過的，現在要談他確切在哪天復出還太早。」圖赫爾接著補充，「現階段我們至少要等一個禮拜，來看內馬爾傷勢對於治療的反饋，這一點相當重要，因為要清楚狀況才能做下一階段的判斷。」

▲▼盧卡庫（Romelu Lukaku）。（圖／達志影像／美聯社）

▲盧卡庫期待與有內馬爾的聖日耳曼交手。（圖／達志影像／美聯社）

曼聯將在2月13主場迎戰巴黎聖日耳曼，進行歐冠16強的首回合。效力曼聯的比利時籍前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）提及，「曼聯並不被看好可以晉級，這場比賽對我們來說將會非常艱辛，他們有著許多天才球員，並且在這些年都保持著很棒的成績，但這對我們來說也會是個相當好的考驗，來看清自己的水平在哪，大家都非常期待這場對決。」

盧卡庫被問到內馬爾有可能因傷缺陣時這樣答，「他們的陣容深度相當充足，除了內馬爾還是有不少優秀的球員，不過我們當然更願意與世界上最好的球員對抗，祝他早日康復，因為他能出賽那對球迷而言才是最幸福的。」

關鍵字： 足球歐冠巴黎聖日曼聯內馬爾Neymar
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